VIDEO / Betis u završnici ispustio pobjedu na gostovanju kod Elchea

Povratnik u La Ligu bio je 'nagazna mina' za Betis u prvom kolu La Lige.

Nogometaši Elchea i Real Betisa osvojili su po bod na startu nove sezone španjolske La Lige odigravši 1-1 na stadionu Manuel Martinez Valero.

Gosti iz Andaluzije su poveli u 21. minuti golom Aitora Ruibala, a povratnik u La Ligu je izjednačio u 81. minuti pogotkom Germana Valere.

Prvo kolo La Lige koje je započelo još u petak, bit će zaključeno u utorak (21 sat), kad će Real Madrid ugostiti Osasunu.