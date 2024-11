Lewandowski: Njemu je nemoguće reći ne, ali klub me tada nikako nije htio pustiti

Podijeli :

Gerard Franco via Guliver images

Napadač Barcelone Robert Lewandowski otkrio je u razgovoru s Riom Ferdinandom na podcastu Rio Ferdinand Presents da je 2012. godine bio blizu prelaska u Manchester United. U to vrijeme bio je igrač Borussije Dortmund i primio je ponudu legendarnog Sir Alexa Fergusona.

“Prisjećam se razgovora s Fergusonom. Bilo je to 2012., neposredno prije predsezone, kada smo igrali neke utakmice. Znao sam da će me nazvati, i na poluvremenu jedne utakmice dobio sam poziv. Bio sam nervozan jer sam znao što bih trebao reći. Kad on zove, teško mu je reći ne,” rekao je Lewandowski. Dodao je da je očekivao jednostavniji razgovor, ali ga je iznenadio Fergusonov škotski naglasak. “Rekao sam da želim doći u Manchester United, no morao sam to ponoviti jer me nije odmah razumio.”

Iako je napadač želio prihvatiti ponudu, Borussia Dortmund nije bila spremna pustiti ga. “Kad me Rio pitao zašto se transfer nije ostvario, odgovorio sam mu: ‘Pitajte klub.’ Razgovarao sam s predsjednikom Dortmunda, koji mi je jasno rekao da me ne žele prodati jer sam im bio previše važan.”

Lewandowski je od srpnja 2022. član Barcelone, s kojom je već osvojio naslov prvaka Španjolske u sezoni 2022./23., postavši najbolji strijelac lige s 23 pogotka, kao i španjolski Superkup. Dosad je za Barcelonu odigrao 112 utakmica, postigao 78 golova i upisao 19 asistencija.