Kroos o odlasku u mirovinu: ‘Luka i ja imamo drugačije razmišljanje, on nastavlja uživati u nogometu’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Njemački veznjak će u subotu odigrati posljednju utakmicu u klupskoj karijeri.

Njemački veznjak i svojevrsna legenda Real Madrida, Toni Kroos šokirao je nogometnu javnost nedavnim priopćenjem kako se nakon aktualne sezone te Europskog prvenstva u Njemačkoj oprašta od profesionalnog nogometa s 34 godine.

Obzirom da ima želju umiroviti se u reprezentativnom dresu, subotnje finale Lige prvaka će za njega označiti posljednju utakmicu karijere kada su klubovi u pitanju.

Kroos se za nadolazeći Euro vratio iz reprezentativne mirovine, a za španjolski medij Cadena SER kazao je kako domaćinstvo Njemačke nije povezano s njegovim povratkom u redove Elfa:

“Ne ne. Imao sam osjećaj da me trebaju. Nagelsmann me nazvao. Vidio sam utakmice, vidio sam da su patili od Svjetskog prvenstva u Kataru. Kao što sam vam rekao, nazvao me Nagelsmann, pitao me želim li igrati na Euru, razmislio sam i rekao da. Fizički se osjećam dobro, što je najvažnije. Igra se turnir nakon duge sezone. Mislim da s ekipom koju imamo možemo više od onoga što smo napravili do sada.”

Osvrnuo se na razlike između sebe i njegovog dugogodišnjeg suigrača Luke Modrića, koji unatoč tome što je četiri godine stariji, još uvijek gaji ambicije igranja nogometa na najvišoj razini:

“To su različiti slučajevi. Mislim da Luka i ja malo drugačije razmišljamo kako završiti karijeru. U Lukinom slučaju, on nastavlja uživati ​​u nogometu. Oduvijek sam želio završiti u velikom trenutku, u kojem moje tijelo još uvijek dobro funkcionira jer se nadam da će mi nakon toga preostati još mnogo godina života”, kazao je Nijemac te zaključio:

“Želim ostaviti nogomet bez fizičkih problema i sretan sam što sam mogao izdržati ovu razinu s 34 godine. Uvijek sam se vidio kako završavam karijeru na terenu, kao važan za momčad. Sada se osjećam dobro i mislim da je savršeno vrijeme za ovo.”

Real Madrid će u finalu Lige prvaka igrati protiv Borussije Dortmund u subotu s početkom od 21 sat.