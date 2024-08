Kroos: Nikada ne bih napravio to kao Modrić, on je ovisnik o uspjehu

Podijeli :

xVicentexVidalxFernandezx via Guliver

Toni Kroos šokirao je nogometnu javnost objavom da sa samo 34 godine odlazi u nogometnu mirovinu, a ove sezone i ljeta na Euru pokazao je da je još itekako spreman za ozbiljan nogomet. Bio je ključni igrač Reala koji je osvojio prvenstvo i Ligu prvaka te Njemačke na Euru.

Kroos je igrao kao da mu je desetak godina manje i ima sposobnosti, moći i kvalitete da na terenu doživi modrićevske (39) godine. No, kako je poručio u objavi o prestanku karijere, oduvijek je želio otići na vrhuncu.

Fenomenalni veznjak, ikona Bayerna, Njemačke i Reala, osvojio je po tri njemačka prvenstva i kupa te jednu Ligu prvaka s Bayernom, svjetski naslov s Njemačkom, dok je u Realu uzeo po četiri La Lige i Lige prvaka. Kroos je prije tri mjeseca u razgovoru za El Larguero ovako objasnio kako se odlučio na odlazak u mirovinu:

“Razmišljao sam o tome mjesecima, ali onda sam prošlog mjeseca osjetio da mi je ovo tako dobra sezona da će mi iduće sezone biti teško igrati bolje. Dugo sam dvojio trebam li se umiroviti, ali onda kada sam odlučio više nije bilo povratka jer teško mijenjam odluke.”

Upitan koga vidi kao nasljednika, Kroos je odgovorio: “Real je uvijek jako dobro stvarao pobjedničke momčadi. Jedan dan igra tako bez Kroosa, drugi bez Modrića. Kao što je igrao i osvajao i bez Ronalda ili Ramosa. Vidjet ćete iduće sezone, Real će uvijek pobjeđivati.”

Na primjedbu da je četiri godine stariji Modrić odlučio i dalje igrati, Kroos kaže: “Luka i ja imamo različita mišljenja o tome kako završiti karijeru. Ja sam uvijek htio otići na vrhuncu, s tijelom u odličnom stanju jer nadam se živjeti dugo nakon umirovljenja.”

Legendarni Nijemac se i sada, u intervjuu za španjolske medije, dotaknuo Modrića: “Luka želi igrati do kraja. Ja to nikada ne bih napravio. Osim toga, Modrić je prihvatio novu ulogu, po kojoj igra manje. To ne bi bila moja odluka. Ali, on to vidi drugačije, svatko ima svoj put.”

Kroos je Modrića usporedio s Ronaldom: “Cristiano i Luka su ovisnici o uspjehu. To ne prestaje. Odlučili su suprotno onome što uradi 95 posto nogometaša, a to je prestati igrati na vrhuncu. Umjesto toga odabrali su uživati u nogometu malo dulje, što je također dobro. Ako su oni sretni s tim, onda super.”