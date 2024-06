Kramarić: Euro je nešto posebno, san bi mi bio postati trener Hoffenheima

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić puno je dao za njemački Hoffenheim.

Za njemački klub Kramarić je odigrao 284 utakmice, postigao u njima 132 i asistirao za 56 golova u osam i pol godina, a ove sezone Hoffenheim je izborio i Europu. Kramarić je dao intervju za službene klupske stranice u kojem se dotaknuo mnogo toga.

“Sretan sam i zadovoljan što smo se uspjeli plasirati u Europu, a utakmica protiv Bayerna bila je čudesna. Gotovo cijelu sezonu igrao sam u veznom redu i sretan sam što sam stigao do ovakvog učinka. No ne radi se tu o meni, fokus je na momčadi. Zbog ovog se igra nogomet, davali smo svoj maksimum na svakom treningu i u svakoj utakmici. Sad želimo igrati protiv najboljih i uživati”, rekao je i dodao:

“Divno je što sam ovoliko dugo u klubu, ali nisam još gotov. Moram ostati zdrav, a onda je još puno toga moguće. S Hoffenheimom imam posebnu vezu i ona će vječno trajati. Skoro su mi 33 godine i u jednom trenutku ću prestati igrati. Nadam se da to neće biti tako brzo. Ali i kad mi karijera bude gotova, to ne znači da će nam se putevi razići. Želim biti trener jednoga dana možda i u Hoffenheimu. To bi bila lijepa priča.”

“Prije tri ili četiri godine nisam razmišljao o tome da budem trener, a sad je to moja velika želja. Nogomet je moj život, mislim da imam dobar pogled na igru i da dobro osjećam situacije. To mi može pomoći u trenerskoj karijeri. San bi mi bio postati trener Hoffenheima, ali mislim da prije toga moram napraviti nešto drugo. Puno sam vremena proveo ovdje, trebam izaći iz zone ugode. Preda mnom je puno učenja. Imam vremena. Uostalom, trenutačno razmišljam isključivo o igranju. Kad vidim što Luka Modrić radi sa skoro 39 godina, na kakvoj razini igra za Real, to me ohrabruje”, nastavio je.

Nije propustio komentirati ono što slijedi, Euro.

“Euro je nešto posebno, a posebice zato što je u Njemačkoj. Znam svaki stadion i osjećam se ugodno, a s obzirom na broj Hrvata u Njemačkoj, za nas će svaka utakmica biti kao domaća. Imali smo uspjeha u prošlosti i na tome želimo graditi. Vjerojatno nismo ni svjesni što smo kroz prošlost napravili. Nažalost, nismo stigli do titule, ali za malu zemlju kao što je Hrvatska, uspjesi koje smo napravili su nevjerojatni i dugo će se pamtiti”, otkrio je Kramarić i dodao:

“Želimo proći skupinu. Moramo dati sve od sebe u svakoj utakmici inače nećemo imati šanse. Mislim da možemo uspjeti, dokazali smo to puno puta u prošlosti.”

Kramarić je za Hrvatsku odigrao 92 utakmice i zabio 28 golova u njima. Nada se da će probiti granicu od 100 nastupa.

“Za to bismo trebali ući u finale”, nasmijao se i zaključio: “Poseban je osjećaj moći tako dugo predstavljati svoju zemlju. Pokušat ću probiti tu granicu i igrati za Hrvatsku i nakon Eura. U nogometu se ništa ne zna, ali moj je plan igrati još jako dugo.”