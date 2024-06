Kozniku za SK uoči Eura: Volio bih da Albanija bude druga, Hrvatska je nogometna velesila

Podijeli :

Euro u Njemačkoj polako se bliži te se sa nestrpljenjem čeka 15. lipnja i prvi susret Hrvatske protiv Španjolske u grupnoj fazi. Nakon Španjolaca slijede nam Albanija tako da ćemo tri utakmice odigrati u deset dana. Naravno, nadamo se uspješnim nastupima i pozitivnim rezultatima koji bi nam donijeli prolaz u drugi krug natjecanja.

Ardian Kozniku igrao je za Hrvatsku. Zabilježio je sedam nastupa i dva pogotka. U razgovoru za Sportklub osvrnuo se na pozitivan i negativan trenutak u svojoj igračkoj karijeri, odnos sa tadašnjim izbornikom, najbolju i najtežu reprezentaciju, Perišića i Modrića, uspjeh na Svjetskim prvenstvima što se medalja tiče, protivnike na Euru te najboljih 11 igrača.

Koji trenutak u vašoj igračkoj karijeri biste ocijenili pozitivno, a koji negativno?

“Karijera je dosta duga. Bilo je puno utakmica, uključujući Europsko i Svjetsko prvenstvo. Uz to, tu je puno igrača i suigrača. Što se negativnog tiče, to je kada nešto izgubiš. Ono što mogu reći je da sam imao ozljedu prije Eura 1996. godine. Pukla mi je noga i izgubio sam status reprezentativca. Ispao sam iz forme i bilo mi je žao. Pozitivno je brončana medalja sa Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj. Iako, još sam osvojio prvenstvo i Kup Kosova, Kup Jugoslavije i Hrvatske sa Hajdukom, Kup Austrije sa Kärntenom te Kup u Francuskoj. Uz to, tu su dva naslova prvaka Hrvatske sa Dinamom i Hajdukom te dva Superkupa Hrvatske sa Hajdukom. Ipak, bronca mi je najslađa i to je ujedno vrhunac moje karijere.”

U reprezentaciji bili ste od 1994. do 1998. godine. Prepričajte nam svoj odnos sa tadašnjim izbornikom Miroslavom Ćirom Blaževićem.

“Prije svega, pokoj mu duši. Dok je bio živ i dok nije među nama, on je trener svih trenera. Kroz svoju karijeru imao sam jako dobre trenere. Imao sam priliku puno puta biti pod njegovim vodstvom. On je vodio vrhunsku reprezentaciju i generaciju, koja je ostavila trag te ušla u povijest hrvatskog nogometa sa Bobanom, Bilićem, Bokšićem, Ladićem, Jarnijem, Prosinečkim, Stanićem, Štimcem, Šukerom. Ti igrači su nezaboravni za mene. Do 1998. imam jako lijepe uspomene s njim. To trebaš doživjeti i svi ljudi su ga čuli te vidjeli kako se on ponaša te što priča. Da te on vodi i ti njega čuješ te vidiš svaki dan kada su bile pripreme, to je vrhunac.”

Po vama, koju reprezentaciju smatrate najboljom i najtežom na Europskom te Svjetskom prvenstvu (u periodu kada ste bili reprezentativac)?

“Italija s kojom smo se plasirali na Euro 1996. kroz kvalifikacije i Njemačka, koja je bila dosta jaka te osvojila koliko se sjećam. To su bile velike europske sile, ali Njemačka je bila najbolja. Mogli smo biti iznenađenje, ali u četvrtfinalu izgubili smo od Nijemaca. Međutim, na Svjetskom prvenstvu dvije godine kasnije uzvratili smo im za taj poraz sa pobjedom 3:0. Na svjetskoj smotri stavit ću domaćina Francusku u kojoj sam igrao četiri godine i jako dobro znam za koje klubove su igrali pojedini igrači. Mi smo nesretno izgubili od njih, ali Francuzi i Nizozemci su bili dobri. Mi smo dobili Nizozemce 2:1, koji su bili razočarani igranjem za treće mjesto s nama. Njemačka je bila najbolja na Euru, a Francuska i mi na Svjetskom prvenstvu. Osvojili smo prvu medalju i bilo je pozitivno iznenađenje jer to nitko nije očekivao ni vjerovao. Šuker je bio najbolji strijelac Svjetskog prvenstva. Ćiro je proglašen za najboljeg trenera, a golman Ladić bio je među najboljima jer nas je spasio sa svojim obranama protiv Japana i Njemačke.”

Što očekujete od Perišića i je li Modrić igra zadnji put za Hrvatsku na ovom Euru?

-Svaka čast izborniku Daliću da je pozvao Perišića. On najbolje zna zašto ga je izabrao jer Perišić je velika klasa, iako nije u najboljoj formi kao što zna biti. Međutim, on će jako i pomoći reprezentaciji na ovom Euru te sam siguran u to jer je jako dobar igrač. Da Perišić nije igrao zadnjih nekoliko utakmica za Hajduk, ne bi ga zvao. Što se Modrića tiče, ne znam do kada će igrati. O njemu je suvišno govoriti jer to je osoba, koja ima volju. Svi znamo kako igra i još želi pomoći Hrvatskoj, a dokaz tome je produženi ugovor sa Realom. Kada on prestane igrati, svi ćemo mu reći kapa do poda.”

Zašto smo na Svjetskim prvenstvima uspjeli doći do medalja u odnosu na Euro?

-Na Euru su jake i top reprezentacije poput Italije, Francuske, Njemačke, Engleske, Španjolske, Nizozemske. U grupnoj fazi je veći broj reprezentacija, koje su dobre i jako kvalitetne. Tko osvoji Euro, ima jako veliko značenje. To ne znači da je Svjetsko slabije od Europskog, ali na Svjetskom u grupi možeš dobiti reprezentacije kao što Argentina i Brazil. Meksiko može biti jak, ali i slab. Tu su još Kolumbija, Nigerija, Kostarika. Oni igraju kvalitetan nogomet i mogu se plasirati bez problema, ali na Svjetskom konkurencija je manja. Ne kažem da je slabije od Eura, ali u Europi su bolje reprezentacije.

Suparnici na Euru su nam Albanija, Italija i Španjolska. Kako prognozirate da će oni proći?

-Da ja samo navijački gledam, onda bih rekao da smo mi prvi, a ovi ostali drugi, treći i četvrti. U ovoj skupini su tri velesile nogometa – Hrvatska, Italija i Španjolska. Španjolska je bila prvak i finalist u Ligi nacija, a Italija se kvalificirala nakon što nije bila na Svjetskom prvenstvu. Albanija je nepoznanica za druge, ali može napraviti probleme. Navijam za Hrvatsku i želim da bude prva jer ima iskustvo te kvalitetu sa prethodnih natjecanja. Volio bih da Albanija bude druga i neka bude iznenađenje.

Recite mi vaših idealnih 11 reprezentacije Hrvatske od 1990. do ove godine u formaciji 4-4-2?

Nisam se mogao odlučiti samo za 11, pa sam to malo proširio. Golmani Dražen Ladić i Stipe Pletikosa. Na desnom bočnom Darijo Srna, na lijevom beku Robert Jarni, a stoperi su Slaven Bilić, Igor Štimac, Robert Kovač i Josip Šimunić. Veznjaci su Luka Modrić, Aljoša Asanović, Robert Prosinečki i Zvonimir Boban. Napadači su Alen Bokšić, Davor Šuker, Ivan Perišić i Mario Mandžukić.