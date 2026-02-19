Kovačević: Dominirali smo i stvarali prilike. Najgore je što smo primili treći gol, ali nećemo se predati

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

GNK Dinamo Zagreb je na Maksimiru izgubio 1:3 od KRC Genk u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala UEFA Europa League. Momčad trenera Mario Kovačević time se našla vrlo blizu ispadanja iz Europe. Uzvrat se igra za tjedan dana u Belgiji, gdje će Dinamo morati nadoknaditi dva gola zaostatka.

Nakon utakmice izjavu je dao trener Plavih, Mario Kovačević:

Jeste li se osušili nakon kišnog Maksimira? Kako ste vidjeli dvoboj?

“Onako smo ušli. Presjekao nas je prvi gol, počeli smo srljati. U 20. minuti složili su nam kontru. Nismo se predavali. Dominirali smo i stvarali prilike kako je utakmica odmicala. U zadnjih deset minuta nismo bili konkretni, što je Genk iskoristio i zasluženo pobijedio.”

U drugom dijelu nije bilo toliko prostora na bokovima za vaše igrače. Poraz je dva razlike, kako u uzvratu?

“Bit će teško. Genk je u drugom poluvremenu stao više iza. Imali smo par ubačaja, trebali smo bolje reagirati u par situacija. Najgore je što smo primili treći gol, ali nećemo se predati.”

Mijenjali ste Belju. Ozljeda ili?

“Pokušali smo s Bakrarom, Stojkovićem… Nadali smo se da će unijeti svježinu, ali nismo dominirali u zadnjih deset minuta.”

Teško je igrati protiv Genka kad se otvori prostor.

“Htjeli smo izbjeći tranziciju, bili smo svjesni toga. Ali primili smo gol iz prekida, pa izgubili tri, četiri lopte do drugog gola. U dijelu utakmice igrali smo kako smo htjeli. Danas se utakmica prelomila na njihovu stranu. Nećemo se predati.”

Kakav je plan? Slijedi Varaždin u nedjelju, pa Genk idući tjedan.

“Težak je raspored, igramo skoro svaka tri dana. Imat ćemo dva i pol dana za Varaždin, nemamo što kalkulirati u SHNL-u. Nemamo alibija. Odmorit ćemo se i spremiti.”