Kovač povukao radikalan potez, izbacio je dvojicu igrača iz momčadi!

Trener Borussije Dortmund Niko Kovač (54) povukao je radikalan potez uoči gostovanja kod Freiburga (1:1) u 14. kolu Bundeslige.
Unatoč brojnim izostancima zbog ozljeda, odlučio je iz momčadi izostaviti dvojicu 19-godišnjaka, Juliena Duranvillea i Colea Campbella, te je čak ostavio prazna mjesta u zapisniku, piše Bild.
Prema Kickeru, razlog takve odluke leži u njihovu slabom zalaganju na treninzima i kašnjenjima posljednjih tjedana. Mladi dvojac nije bio u kadru ni protiv Hoffenheima (2:0), a Kovač je tada za Duranvillea poručio kako je konkurencija u momčadi iznimno jaka i da su trenutačno neki igrači jednostavno ispred njega.
Duranville je u siječnju 2023. stigao u Borussiju Dortmund iz Anderlechta za 8,5 milijuna eura i tada je slovio za jednog od najvećih ofenzivnih talenata u Europi. Upisao je i dva nastupa za belgijsku reprezentaciju, no njegov razvoj u Dortmundu zasad ne ide željenim smjerom. U 27 službenih nastupa za BVB ima tek jedan pogodak i jednu asistenciju.
Velik problem predstavljaju učestale ozljede. Od dolaska u klub imao ih je čak šest, zbog čega je propustio gotovo 100 utakmica, a novo izostavljanje iz momčadi dodatno je usporilo njegov napredak.
Cole Campbell je mladi američki reprezentativac koji je prije dolaska u Dortmund 2022. godine igrao za Atlantu te islandske klubove FH Hafnarfjördur i Breidablik. Nastupao je za mlađe selekcije Borussije, dok je za seniorsku momčad upisao sedam nastupa bez gola i asistencije.
