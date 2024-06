Komak: Ovo je čista krađa, sve to ide od Kustića i vrha HNS-a

Podijeli :

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Zrinski, kojemu je bio i dovoljan bod protiv Šibenika, ipak neće igrati u SuperSport HNL-u u idućoj sezoni.

Nakon što je Šibenik osigurao povratak među prvoligaške klubove, prvi čovjek Zrinskog Ivan Komak bio je ogorčen suđenjem suca Frana Jovića. Sve je ovako prokomentirao za Index:

“Ja sam to znao, ali mislio sam da neće baš tako biti. Ovo je bezobraština. Ja ću tražiti izuzeće ovog suca. Ali on ima još dvije godine suđenja i zato su njega dali jer on može sutra biti razriješen. To je sve danas napravljeno. I moji prijatelji Osječani podvili su rep. Sve to ide od Kustića i vrha HNS-a. To je moralo biti.

Ja sam rekao da ću ih mijenjati i mijenjat ću ih. Neću odustati. Nagodinu ću biti prvak opet. Sve znam sada. Treba očistiti gamad. Ići ćemo po županijama, ovaj vrh treba skinuti. Gledajte, mi smo treći na svijetu. Nemamo poligona, nemamo ništa, šta mi imamo? Nemamo suca na Svjetskom prvenstvu. Pa kako ćemo imati s ovakvim suđenjem? Tko smo? Čitav svijet zna da smo lopovi!

Ja se s time ne slažem da se Hrvatska tretira kao lopovska organizacija, a to je tako. Danas se pokazalo da ovo nema veze s nogometom. Čiji su to interesi? Netko s vrha može zapovijedati kako hoće. Rekao sam, ne treba skinuti samo suce, treba skinuti prva tri čovjeka s vrha! Tko je delegirao ove suce, njega treba skinuti! Ja ću se žaliti UEFA-i pa da vidimo. Ja na ovome neću stati. Ja sam privrednik, ali ovo je čista krađa.”

Otkriva i da će zbog svega Hrvatska loše proći na Euru.

“Da, zbog ovoga će Hrvatska proći loše na Europsku prvenstvu. Sve se to vraća. Ne možete vi jednoga gaziti tek tako. Mi imamo divnu reprezentaciju, ali kako radimo, netko to mora platiti. To sam htio reći”, rekao nam je.

Za kraj je poručio:

“Mislili su da ja neću doći do ovog mjesta. Kad je došla voda do vrata… HNS-u smeta Zrinski jer sam rekao da ću mijenjati vrh. To smeta Marijanu Kustiću, Vučemiloviću i takvima… Politika je to, zna se to sve. Ali Zrinskog će biti, a Kustića neće biti.”