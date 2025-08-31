Kahlina briljirao za Charlotte u petoj uzastopnoj pobjedi

Podijeli :

Scott Kinser via Guliver Images

Kristijan Kahlina u posljednje vrijeme u MLS-u igra sjajno. Prije susreta s New England Revolution imao je tri utakmice zaredom bez primljenog pogotka. Iako je taj niz prekinut na stadionu Gillette, hrvatski vratar ponovno je pokazao kvalitetu. Njegov Charlotte slavio je s 2-1, a Kahlina je bio jedan od najbolje ocijenjenih igrača.

Na susretu je Kahlina upisao pet obrana, a jedini udarac koji je završio iza njegovih leđa bio je onaj u 24. minuti. Tada je Ignatius Ganago zabio za izjednačenje New Englanda. 12 minuta ranije je Charlotte stigao u vodstvo pogotkom Brandta Bronica.

Kahlina treću utakmicu u nizu sačuvao čistu mrežu Kahlina drugu utakmicu u nizu sačuvao mrežu, Musa asistirao

Iako su često bili u podređenom položaju, Charlotte je na kraju upisao pobjedu. Zaslužan za to bio je Izraelac Idan Toklomati. Ovo je Charlotteu peta pobjeda u nizu, a četvrta u MLS-u.

Trenutno se nalaze na trećem mjestu Istočne Konferencije, sedam bodova iza prve Philadelphije Union, Sljedeći njihov susret bit će nakon reprezentativne pauze, a njihovi protivnici bit će Inter Miami za koji igra Lionel Messi.