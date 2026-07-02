Junak Španjolske: Hrvatska ili Portugal? Nije važno tko će nam biti sljedeći protivnik

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AP Photo/Marcio J. Sanchez via Guliver

Dvostruki strijelac Furije očito smatra kako ne postoji velika razlika između Hrvatske i Portugala.

Španjolska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva pobijedivši u Los Angelesu reprezentaciju Austrije s 3-0 (1-0). Dvostruki strijelac za Furiju bio je Mikel Oyarzabal, a mrežu je zatresao i Pedro Porro.

Europski prvaci u osmini finala očekuju pobjednika dvoboja Hrvatske i Portugala. Evo što su rekli akteri susreta Španjolske i Austrije:

Španjolski izbornik Luis De la Fuente

“Znali smo važnost utakmice. U glavama su nam bile i ranije utakmice, ali bili smo gotovo savršeni u svim aspektima. Ipak, ima još nekih sitnica u kojima možemo napredovati, uvijek se može bolje. Moramo zadržati ovaj mentalitet jer svaka će sljedeća utakmica biti još teža.”

Dvostruki strijelac Mikel Oyarzabal

“Sretan sam što sam pomogao momčadi proći u sljedeću rundu. Sada se treba odmoriti, jer Austrija je igrala fizički nogomet. Nije važno tko će nam biti sljedeći protivnik, imam prijatelje i u reprezentaciji Hrvatske i Portugala.”

Austrijski izbornik Ralf Rangnick

“Prirodno je da smo razočarani što je naš put završio. Dok je bilo 1-0, bili smo u igri, imali smo par situacija koje smo uz više hrabrosti mogli odigrati bolje. Ključni je trenutak bila šansa Michaela Gregoritscha. Ipak, moramo prihvatiti kako smo danas igrali protiv izrazito dobrog protivnika.”

Austrijski veznjak Marcel Sabitzer

“Uzevši sve u obzir, zaslužena pobjeda Španjolske. U prvih 20 minuta imali smo nekoliko dobrih trenutaka, ali falilo je preciznosti u završnim dodavanjima. I upravo tu se vidjela najveća razlika, nije samo Yamal, oni imaju 11 igrača vrhunske kvalitete. U osnovi, oni su bolji, ali naš je cilj bio proći dalje pa sam razočaran.”