Junak Rijeke nakon velike pobjede: ‘Profesionalno smo odradili ovu utakmicu’

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Engleski napadač je maestralnim golom Rijeci osigurao prednost pred uzvrat na Rujevici.

Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige kao gosti svladali Omoniju u Nikoziji sa 1-0 (0-0).

Dantas je u 86. minuti probio desni bok, ubacio na peterac gdje se odlično snašao Adu-Adjei, koji je ušao pet minuta ranije u igru, te petom proslijedio loptu u mrežu.

Englez je bio jako zadovoljan nakon utakmice:

“Mislim da smo vrlo profesionalno odradili ovu utakmicu. Znali smo kako kontrolirati tempo i kad trebamo usporiti. Bili smo agresivni po cijelom terenu, a Zloma je imao sjajne obrane. Kod gola sam se našao u jako dobroj poziciji. Bila je to jako dobra lopta u sredinu i zabio sam”, zaključio je.

Uzvrat je za tjedan dana na Rujevici.

Ukupni pobjednik dvoboja Rijeke i Omonije u osmini finala će igrati protiv Strasbourga ili Rakowa.