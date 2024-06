‘Ja ne bih pozvao Yamala. Ako mu se što dogodi, nitko neće moći oprati ruke od toga’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Bivši izbornik španjolske nogometne reprezentacije Javier Clemente rekao je da ne bi na Europsko prvenstvo vodio 16-godišnjeg Barceloninog tinejdžera Lamina Yamala jer je fizički premlad za takvu vrstu nogometa pa mu prijeti ozljeda.

Yamal, koji je tek godinu dana u seniorskom nogometu, mogao bi u subotu istrčati protiv Hrvatske u prvoj utakmici Europskog prvenstva.

“Iskreno, nisam za to. To je moje osobno mišljenje. Ne želim se miješati u kriterij izbornika Luisa de la Fuentea, ali ja to ne bih učinio”, izjavio je 74-godišnji Clemente u razgovoru za španjolsku postaju Radio Marca.

“On ga je pozvao pa će ga i staviti u igru. Ja tako nešto ne bih napravio sa 16-godišnjim igračem”, dodao je.

Clemente, koji je vodio Španjolsku od 1992. do 1998., rekao je da bi on pitao liječnika “može li garantirati da će tako mladi igrač izdržati oštrije startove i da je fizički sposoban” za ovakve utakmice.

“Kada bi mi potvrdno odgovorio, odobrio bih to”, izjavio je.

Clemente upozorava da se mladići koji još rastu izlažu teškim ozljedama prilikom startova s fizičkim snažnijim i starijim igračima, pri čemu im mogu stradati koljena.

“Dogodi li mu se nešto, nitko neće moći ‘oprati ruke’ od toga. Greška će biti na liječniku ili onome tko mu je dao igrati”, naglasio je.

Španjolska će nakon Hrvatske igrati s europskim prvakom Italijom te Albanijom. Španjolski mediji procjenjuju da će 178 centimetara visoki Yamal biti u početnom sastavu. Clemente je rekao da je tijekom svog izborničkog mandata imao sličan slučaj s mladim Realovim napadačem Raulom Gonzalezom, koji je kvalitetom odskakao od vršnjaka.

“Raul je, međutim, otišao u mladu U-21 reprezentaciju jer je napor ondje manji nego u seniorskoj reprezentaciji. Stasao je, ojačao i stekao iskustvo”, ispričao je.

“Mnogi su me kritizirali što ga nisam odmah pozvao u seniorsku reprezentaciju i hvala Bogu da nisam. Raul je igračku karijeru završio u 34. godini bez ikakvih ozljeda”, dodao je.

Clemente je tijekom karijere vodio klubove poput Betisa, Athletic Bilbaa, Marseillea, Real Sociedada te reprezentacije Srbije, Kameruna i Libije.

Lamine Yamal, rođen u katalonskom mjestu Esplugues de Llobregat, prije godinu dana je iz podmlatka Barcelone ušao u njenu prvu momčad. Uopće nije igrao za Španjolsku U-21 reprezentaciju nego ga je izbornik De la Fuente u rujnu pozvao u seniorsku reprezentaciju. Od tada je upisao 7 nastupa i postigao 2 gola te se uklapa u izbornikovu viziju okomitog napada na vrata protivnika.

Za Barcelonu, koja je sezonu završila na drugom mjestu u španjolskom prvenstvu, upisao je 50 nastupa ove sezone. Pritom je upisao 10 asistencija i 7 pogodaka. Yamal, koji ima korijene iz Ekvatorijalne Gvineje, nekadašnje španjolske kolonije u Africi, rekao je ovaj tjedan da se dobro nosi s medijskim pritiskom i očekivanjima.

“Vrijeme provodim s roditeljima, s prijateljima… Miran sam. Nastojim živjeti na isti način kao prije, a to mi pomaže da ostanem čvrsto na zemlji”, rekao je za novine Mundo Deportivo.

Za mjesec dana napunit će 17 godina.