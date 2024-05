Ivković: Puno smo ga kritizirali, a Hoxha je ovom utakmicom Dinamu možda donio milijune

Podijeli :

xNebojsaxParausicx xMNxpressx via Guliver

Dinamo je slavio u derbiju 2:1 33. kola HNL-a protiv Rijeke na Rujevici.

Rijeka je povela u 50. minuti kada je Marko Pjaca precizno pogodio s bijele točke za 1:0. Izjednačio je Bruno Petković u 75. minuti, a pobjednički gol u 89. minuti postigao je Arber Hoxha.

U HRT-ovom studiju Tomislav Ivković komentirao je penal koji je zabio Pjaca.

“Taj kazneni udarac doveo je utakmicu u drugačije vode. Rijeka se osjećala sigurnije, utakmica se počela razvodnjavati. I onda Dinamo iz prvog udarca u gol izjednačuje. To je nogomet. Najlošija Dinamova utakmica, ali prvi udarac na gol gol, drugi udarac gol. Petković je fantastično puknuo. Zato on je Petković, bez obzira na to što ga do tada nismo vidjeli. Hoxha je opet bio krvnik Rijeke. Zadnje vrijeme nije igrao. Puno smo ga kritizirali, međutim današnjom utakmicom je možda donio Dinamu puno milijuna eura”, rekao je Ivković.

“Rekli smo da će odlučiti pojedinac, to je pokazao Petković pa zatim Hoxha individualnim potezom riješio utakmicu. Dinamo ima veće iskustvo u igranju ovakvih utakmica”, smatra Vedran Ješe.

Ivković se osvrnuo na sezonu Dinama.

“Rijeka je karakterno odigrala odlično, ne može im nitko ništa prigovoriti, sezona je bila fantastična, ali boriš se s Dinamom za naslov koji je imao dosta takvih situacija. Dinamo je imao puno problema, no stabilizirao se i kao klub i kao ekipa, ispao iz Europe i prodisao, oporavili su im se ključni igrači. Dinamo ne može odigrati lošije nego što je odigrao, jednostavno ne paše Rijeci”, zaključio je Ivković.