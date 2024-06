Ivković: Ispričavam se Modriću, ali on nije onakav kakav je bio

Podijeli :

Bivši golman i nogometni trener Tomislav Ivković je bio najprije ogorčen igrom Vatrenih, na kraju bez dlake na jeziku je ocijenio Vatrene

Nakon prvog poluvremena Tomislav Ivković je rekao:

“Igrali smo kao da smo pali s marsa.!

Nakon dvoboja je bio direktan i konkretan.

“Rezultat je realan, Albanci su imali zicera za 0:2, u prvom dijelu vile su nas spasile. U drugom dijelu smo tek oko 70. minute krenli, s izmjenama nismo dobili ništa, kod 2:1 nas je ponijela emocija, počeli smo razmišljati kako zabiti treći, a trebali smo biti oprezniji i iskoristiti mentalitet Albanaca, koji su sve napravili za drugi gol i nagradilo ih je, rekao je Tomislav Ivković i nastavio:

“Meni je sve bilo jasno i prije EP-a, kao i Daliću. Stao je iza igrača za koje je znao da bi se moglo desiti što se desilo, ali vjerovao je da će biti pozitivno. Činjenice: Juranović ne igra u Berlinu, Stanišić standardan, Šutalo kao da se nekom zamjerio, otkad je u Ajaxu izgubio je sve rezone, od šmekera je postao gurač, radi greške i svaka nas kazni. Perišić je jedan od najvećih profesionalaca ikad, Brozović je daleko od forme na koju nas je navikao. Modrić fizički nije spreman, desno mu je bilo tri puta teže, kad se vratio da igra u paru bilo mu je lakše. Čekamo da se nešto okrene, i to s pravom, ali ja kao analitičar to mogu reći. O tome moramo razmišljati, U sljedećoj utakmici imamo šanse, ali nema više lijevo-desno, jer nema upitnika. Dalić nema upitnika, druga je stvar što on razmišlja kao otac. Oni su njega zadužili i on im je dužan cijeli život… Onda je Modrić zadužio Real da bude cijeli život tamo. Skidam im kapu. Meni je to teško govoriti. Ispričavam se Modriću, ali on nije onakav kakav je bio, moram reći ono što vidim, dodao je Ivković za HRT.”