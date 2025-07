Ivanušec otkrio: ‘Bilo je sve dogovoreno s Dinamom i htio sam se vratiti, ali…’

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver Image

Luka Ivanušec ove će sezone igrati na posudbi u grčkom PAOK-u.

Grci će mu davati iznos plaće koju ima u Feyenoordu, a na kraju sezone ga PAOK može i otkupiti za pet milijuna eura. Ivanušec je otkrio kako je došlo do te posudbe.

“Razgovarao sam s trenerom Răzvanom Lucescuom, on mi je pokazao da me želi i to mi je bilo jako bitno. Nakon te teške sezone, prošle godine gdje nije bilo puno minuta za igrati nogomet, osnovna mi je želja bila da se vratim, da uživam, da igram. Bilo je još nekoliko ponuda, no osvojila me vizija i ideja. Ujedno, čuo sam se s Lovrenom, kao i s Kotarskim, rekli su mi obojica sve najbolje o klubu, da je život u Solunu jako dobar, da se igra ofenzivno i da ću se jako dobro prilagoditi”, rekao je hrvatski reprezentativac za Jutarnji.

Otkrio je i što se događalo s Dinamom.

“Zimus je sve bilo gotovo, ja sam se dogovorio, Dinamo je sve dogovorio s Feyenoordom, a onda se u pet dana ozlijedilo puno igrača, dogodila se promjena trenera, Feyenoord je imao puno pravo da ostanem tamo… Da, želio sam se vratiti.”

Pisalo se da stiže u Dinamo i ovog ljeta?

“Ovog ljeta priča je ipak bila napuhana: sve što se pisalo bilo je puno laži, jer nije bilo kontakta, ali jednog dana… Dinamo je uvijek opcija.”

