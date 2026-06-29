Ispao sa SP-a i dao otkaz pa dobio prijetnje smrću

Rano ispadanje Južne Koreje već u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva izazvalo je nezapamćen skandal u zemlji.
Odmah nakon završetka natjecanja, izbornik Hong Myung-bo podnio je ostavku, no cijela je priča brzo dobila i ozbiljnu pozadinu.
Na društvenim su se mrežama pojavile jezive prijetnje smrću upućene bivšem izborniku, a jedan je korisnik čak javno zaprijetio da će ga ubiti čim sleti natrag u domovinu.
Zbog ozbiljnosti situacije, nadležne su službe smjesta pokrenule istragu i oštro osudile prijetnje Hong Myung-bou.
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