ANKETA / Je li Dalić trebao suspendirati Sučića zbog odlaska na sestrino vjenčanje?

xxTomxDubravecx via Guliver, xJamiexJohnstonx via Guliver

Sučić će biti izostavljen iz popisa Vatrenih.

Hrvatskom sportskom javnošću glasno je odjeknula vijest o nesuglasicama na relaciji Zlatko Dalić – Luka Sučić.

Kao što smo ranije pisali, Dalić je prekrižio talentiranog ofenzivca Real Sociedada zato što je početkom lipnja napustio reprezentaciju kako bi prisustovao sestrinom vjenčanju.

Tada je od izbornika zatražio dopuštenje za odlazak, na što mu je Dalić odgovorio da mu to ne može zabraniti, ali mu je savjetovao da dobro razmisli o prioritetima.

Sučić je unatoč sugestiji izbornika propustio utakmicu protiv Češke, koja je igrana u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Vatreni su tada uvjerljivo slavili s 5:1.

Otkriveno je kako Sučić neće biti pozvan na rujansko okupljanje za utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore, a nije isključeno da bude izostavljen iz reprezentacije do daljnjeg.

