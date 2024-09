Prvi čovjek Lokosa potvrdio transfer iz Dinama, ali i dolazak još jednog igrača

Podijeli :

xNicolasxMorassuttix/xipa-agency.x/xLivexMediax 0 via Guliver

Lokomotiva je s Dinamom dogovorila jedan posao, ali na Kajzericu stiže i igrač iz Italije.

Luka Vrbančić preselit će s Maksimira na Kajzericu gdje dolazi na posudbu. Potvrdio je to predsjednik Lokomotive, ali i otkrio da im stiže lijevi bočni kojem je istekao ugovor s Genoom krajem kolovoza.

“Luka nam dolazi na posudbu, treba još samo sve to potpisati. Vidjeti ćemo hoće li ostati na posudbi do zime ili do kraja sezone. Također, doveli smo još jednog igrača, radi se o Marku Pajaču (31) koji je igrao u Genoi. Radi se o bočnom igraču na lijevoj strani. Tako da smo sad ojačali momčad, kad još Domagoj Antolić uđe u pravu formu, sve će biti dobro”, rekao je predsjednik Lokomotive Božidar Šikić za Sportske novosti.

Inače, Marko je mlađi brat HNL suca Igora Pajača, a u karijeri je već igrao za Lokomotivu. Osim u Lokomotivi, igrao je i u Varaždinu, Celju, Cagliariju, Beneventu, Perugiji, Empoliju, Bresciji i Genoi.