Lončarević: Dinamo će ove sezone puno teže doći do naslova

Nakon završetka prve četvrtine SuperSport HNL-a, Hajduk je na vrhu tablice s dva boda prednosti ispred Dinama i Rijeke.

Naravno, u Splitu raste euforija nakon još jedne pobjede. A koliko je ona realna, objasnio je Ilija Lončarević za tportal.

“Moram biti iskren i reći da je moj dojam kako ovo što sada Hajduk radi nije kao prijašnjih godina, odnosno da je ovo sada sve puno pozitivnije. Istina, otvorena je sezona porazom od Ružomberoka, ali Hajduk se posložio i Dinamu i Rijeci neće biti lako pratiti taj ritam”, rekao je na početku razgovora 79-godišnji Lončarević.

Potom je nastavio:

“A zašto to mislim? Dinamo ima utakmice u Europi. Istina, zanimljivo je gledati svoje igrače na dva, odnosno tri fronta, ali to je iscrpljujuće. S time što je sve to dodatni pritisak na njih, jer zna se da je primarni zadatak osvojiti naslov u domaćem prvenstvu. I tek će se sada vidjeti koliko je Dinamov roster dobar i širok. Naravno, teško je očekivati da će u proljeće i dalje biti u Europi, a onda – osim ako ne napravi kakav veliki kiks, opet će imati dovoljno vremena u nastavku sezone osvajati bodove.”

Što je donijelo Hajduku ovaj elan?

“Definitivno – Rakitić. Slušao sam brojne komentare prije početka sezone da je Rakitić već ‘islužen’. Međutim apsolutno svakome tko zna nogomet sada je jasno da je on ipak drugi nivo, najveće pojačanje. Jer Hajduk je trebao nekoga tko će urediti njegovu igru. I trener Gattuso dobio je strašnu pomoć u njemu, ali i Livaji, koji je dodatno motiviran ušao u ovu sezonu te se dokazuje kao ponajbolji igrač lige. Osim toga, uz njih dvojicu raste Hajdukova mladost. Ponavljam, Dinamu će ove sezone biti puno teže doći do naslova, bez obzira na to što je i prošle sezone nakon jesenskog dijela imao, čini mi se, 12 bodova zaostatka, a na kraju je imao dvoznamenkastu prednost.”