Jeličić: Društvu iz Pjongjanga to neće uspjeti. Bilić i Pavelin moraju otići iz Hajduka

Bivši hrvatski reprezentativci Joško Jeličić i Hrvoje Vejić komentirali su u emisiji Studio SHNL događaje iz 6. kola.

“U cijelom kolu samo pet golova. Dobili smo neizvjesnost, ali ne i kvalitetu. Nažalost, teško ćemo je i dobiti”, rekao je Jeličić, a Vejić dodao: “Svi smo govorili koliko je Dinamo jak, ali izgleda da je i ranjiv. U dva derbija osvojio je samo bod.”

“Gattuso je na mene ostavio dojam kao i sve na gledatelje. Pošten, vrijedan, veliki nogometaš i dobar trener. Iskrenost i pozitiva kupila je sve one koji prate hrvatski nogomet. To što je on rekao je jedna istina. Priznanje Nikoli Kaliniću su odali i igrači. I to puno govori o zajedništvu koje je izgradio Gattuso u svlačionici. Igrači ga slijede”, rekao je Jeličić pa se osvrnuo na odlazak Nikole Kalinića s pozicije sportskog direktora.

“Imamo presicu Kalinića, Bilića i Gattusa. Ako su hajdukovci i ako vole Hajduk, predsjednik Bilić i predsjednik Nadzornog odbora Pavelin moraju otići. Jasno je da postoje dvije strane. Mora se mijenjati i sustav, mora se ubrzati sve to. Pavelin je govorio da mu je jasno što radi Nadzorni odbor, a što je dio upravljanja. Volio bih da se Pavelin drži samo nadziranja. Imamo svlačionicu i trenera s jedne strane, a upravu s druge. Društvu iz Pjongjanga neće uspjeti prikriti da tu postoje dvije stvari. Jasno je tko su krivci.”

Situaciju u klubu je prokomentirao i Vejić.

“Gattuso je apsolutna zvijezda lige. Svojim potezima je kupio sportsku javnost. Gattuso je javno pred svima rekao da Kalinić govori istinu. To znači da netko laže. Znači, Gattuso je rekao da je predsjednik Hajduka lagao na konferenciji za medije. Ta konferencija je jako loše odrađena, dozvoljeno je samo po jedno pitanje… Bilić je u svojim izjavama nabrojao toliko gluposti, a na pitanja novinara nije znao što reći.”