Boto: Mierez je plakao dan prije nego što je otišao, greška je što sam povjerovao u to

Podijeli :

NK Osijek

Pred novinare je uoči derbija na Opus Areni u nedjelju protiv Rijeke stao sportski direktor Osijeka Jose Boto.

Komentirao je aktualno stanje u Osijeku.

“Nitko nije sretan sa situacijom u kojoj se trenutačno nalazimo jer zaslužili smo više od onoga što smo dobili. Da smo zabili jedan penal, sada bismo bili sretni i sve bi imalo drugačiju perspektivu, ali mi iz naše pozicije ne možemo reagirati na način kao navijači. Znamo što nam treba, dogovorili smo s igračima i sada je na klubovima da nađu dogovor”, rekao je Boto i otkrio kakve igrače Osijek traži.

“Svjesni smo da Ademi nema završnicu poput Miereza, ali želimo iskoristiti njegove kvalitete u smislu otvaranja prostora i mogućnosti za druge igrače. Igrač kakvog mi tražimo može se okarakterizirati kao devet i pol, dakle nije ni devetka ni desetka. nego nešto između.

Uz napadača, treba nam još jedno krilo, a moramo pronaći desnog beka da nadomjesti period u kojem smo bez Guedesa. Moramo biti pametni što napraviti, zadovoljni smo s Omerovićem, ali u iduća dva mjeseca ne može biti sam. U isto vrijeme, to rješenje za dva mjeseca može postati problem jer umjesto dva desna beka imat ćemo tri.”

Prate kojeg bi igrača mogli dovesti u Osijek.

“Pratimo tržište, u finišu prijelaznog roka uvijek možete računati na to da će u velikim klubovima biti jedan ili dvojica igrača koji neće imati mjesto, a nama mogu donijeti ekstra kvalitetu. Također, nadamo se da će i jedan igrač za kojeg smo uvjereni da nam može nešto donijeti i koji je čitavo vrijeme otkako je došao imao probleme s ozljedama, a govorim o Kewalu, napokon i pomoći jer su svi ti problemi iza njega.”

Nakon Ramona Miereza, otišao je i Duarte.

“Mi smo 5. kolovoza počinili samoubojstvo. Zašto to kažem? Jer prodali smo najboljeg igrača koji je prošle sezone zabio polovicu naših golova, koji nam je omogućavao da se branimo i napadamo na drugačiji način, a uz to je bio i lider svlačionice. Momčad je građena pod pretpostavkom da Ramon ostaje i tako je bilo još 4. kolovoza, kada mi je došao i rekao da ne ide nikamo.

Prije ponude koju je prihvatio odbio je ponude klubova koji su po mom mišljenju bili bolji. Na putu do Tallinna tražio je razgovor sa mnom i kazao mi kako će ostati do kraja ugovora. Održao je i govor u svlačionici, plakao je i rekao suigračima: “Ovo je moja zadnja godina u Osijeku i želim osvojiti nešto. I zato dečki dajte 100 posto od sebe.

Moja velika greška je bila što sam povjerovao u to. Čitava momčad je građena oko njega i u tjednu u kojem smo imali tri važne utakmice nakon njegovog odlaska bilo je nemoguće tu koncepciju posve promijeniti u tako kratkom vremenu. Ramonova plaća je bila prevelika i za najveće hrvatske klubove, ni oni mu ne bi mogli priuštiti plaću koju je imao ovdje, a plaći koju je dobio u Al Jaziri ne bi mogli doći ni blizu, ni pola toga mu ne bi mogli dati.”

A Duarte?

“On je želio imati status za koji je trener smatrao kako ga ne zaslužuje i ja se u potpunosti slažem s trenerom. Da budem jasan – želio je stalno igrati! Kad nije igrao, bio je ljut, nije se čak ni zagrijavao, a kada bi i ušao u igru, radio je gluposti. Trener nije bio sretan zbog toga i odlučio ga je udaljiti od momčadi, a ja sam tu odluku posve podržao. Doveli smo drugog braniča za kojeg mislimo da je bolji i baš u tom trenutku je stigla ponuda za Duartea tako da se ta situacija sama razriješila.”

Nejašmić ostaje u Osijeku.

“U zadnjoj je godini ugovora i ponudit ćemo mu novi. Razumijem da mu je 26 godina i da možda želi pokušati nešto novo. Mi nismo primili nikakvu ponudu za njega i to za mene nije tema. Za nas je on važan igrač, ostat će do kraja sezone. Ako produžimo ugovor, bilo bi savršeno, a ako ne otići će idućeg ljeta.”

Komentirao je Roka Jurišića i Antona Matkovića.

“Jedan od igrača za kojeg smo dobili puno ponuda je Roko, ali odlučili smo da nema prodaje barem do kraja sezone. Ponude su poslali ozbiljni klubovi”, rekao je Boto, a onda dao komentar o Matkoviću:

“Slušam podcaste, bilo je nekih komentara koji bi mogli biti označeni kao rasistički. U stilu “jadno dijete, biser hrvatskog nogometa u rukama je stranaca”. To bismo trebali biti ja i trener. Kada sam došao u klub prije osam mjeseci, taj dragulj na kruni trebao je ići na posudbu u Zrinski u drugu ligu. I igrati braniča! Jer eksperti su govorili kako nema kvalitetu za napadača. I onda je ovaj stranac rekao: “Ne, ostat će”. Danas ga pola Europe želi kupiti. S druge strane, pogledajte činjenice. Matković je u U19 reprezentaciji bio na klupi, u tri utakmice dobio je 20 minuta, a u dvije utakmice U21 reprezentacije nula minuta. A na klupi reprezentacija su, koliko znam, hrvatski treneri. I, da zaključim, on ostaje u Osijeku.”