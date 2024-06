HRVATSKA – ITALIJA Utakmica odluke, tisuće hrvatskih navijača stiglo u Leipzig

Sad već bivši izbornik Indije smatra kako su naši igrači bolji od talijanskih gotovo na svakoj poziciji.

“O povijesti ne bih, samo bih pitao nogometne stručnjake u kojoj su to liniji i na kojoj poziciji Talijani bolji od Vatrenih. Eto, ako mi to može netko reći. Tvrdim da smo bolji u svakoj. Moramo biti spremni na to da će Italija pokušati igrati na česte prekide, pokušati ‘ubiti’ ritam utakmice. Moramo biti pažljivi da ne upadnemo u njihov ritam."

Bivši hrvatski izbornik prokomentirao je odluke izbornika Dalića, ali i Modrića i Brozovića koji su pod posebnim povećalom nakon Španjolske i Albanije. Evo kompletnog intervjua koji je napravio naš Igor Flak.