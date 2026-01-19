Hrvatska dogovorila još jednu pripremnu utakmicu pred Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh via Guliver

Tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, Hrvatska će odmjeriti snage s Belgijom na stadionu Rijeke na Rujevici.

HNS i Belgijski nogometni savez (RBFA) dogovorili su odigravanje prijateljske utakmice dviju reprezentacija koje se nalaze među 10 najboljih svjetske ljestvice (FIFA, prosinac 2025.), a utakmica će biti odigrana 2. lipnja u Rijeci gdje će se Hrvatska pripremati za Svjetsko prvenstvo, objavio je to HNS.

Hrvatska i Belgija do sada su igrale devet puta, uz tri pobjede Hrvatske, tri remija i tri pobjede Belgije. Posljednji susret dviju reprezentacija bio je na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru kada je Hrvatska remijem bez golova osigurala prolazak u drugi krug.

“Ne bježimo od najjačih protivnika u prijateljskim utakmicama jer je to najbolji način za vidjeti gdje smo i na čemu moramo najviše raditi. Belgija je godinama među 10 najboljih svjetskih reprezentacija i odličan test za ono što nas čeka u prvoj utakmici SP-a protiv Engleske jer su atletski moćni i tehnički kvalitetni, s opasnim i brzim igračima u napadu. Posložili smo na vrijeme sve kako smo htjeli, od kampa preko prijateljskih utakmica do plana priprema, a sada nam ostaje detaljno pratiti sve kandidate, nadati se njihovom dobrom zdravlju, formi i klupskom statusu te se potom maksimalno pripremiti za sve ono što nas čeka u Sjevernoj Americi”, izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

Dvoboj protiv Belgije bit će pretposljednji test Hrvatskoj uoči odlaska u bazni kamp u Alexandriji gdje će Vatreni boraviti tijekom grupne faze natjecanja. Podsjetimo, Hrvatska će u ožujku odmjeriti snage s Kolumbijom (26. ožujka) i Brazilom (31. ožujka) u Orlandu, a naknadno će biti potvrđena i posljednja prijateljska utakmica koja će biti odigrana u Hrvatskoj, prije odlaska u SAD.

Hrvatska će svjetsku smotru otvoriti u Dallasu protiv Engleske 17. lipnja u 22:00 sata po hrvatskom vremenu. Sljedeću utakmicu igrat će 23. lipnja protiv Paname u Torontu (24.6. u 01:00 sat po hrvatskom vremenu), a posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane, s početkom u 23:00 sata po hrvatskom vremenu.