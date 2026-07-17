Hoće li se Guardiola vratiti nogometu? ‘Trenutno ne osjećam želju za povratkom’

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver Image

Jednom se već povukao iz nogometa, doduše samo na godinu dana.

Imao je 41 godinu i nakon četiri nezaboravne sezone na klupi Barcelone odlučio je otputovati u SAD te se posvetiti obitelji, sebi i vlastitom usavršavanju.

Godinu dana kasnije vratio se trenerskom poslu i preuzeo Bayern München.

Od tada nije napravio stanku. Nakon tri sezone u Münchenu uslijedilo je desetljeće provedeno u Manchesteru.

Sasvim je logično da se nogometni svijet pita koji će biti sljedeći potez Pepa Guardiole – hoće li preuzeti novi klub ili reprezentaciju, hoće li se uopće vratiti trenerskom poslu ili nas očekuje nova pauza. Sudeći prema njegovoj posljednjoj izjavi, jedan od najvećih nogometnih stručnjaka svih vremena ponovno će se odmaknuti od klupe.

Pitanje je samo koliko dugo.

“Mentalno mi ništa ne nedostaje. Trenerski posao počeo sam sa 37 godina i cijeli moj život bio je vezan uz nogomet. Sada želim otkriti život izvan nogometa, biti sretan radeći stvari koje nemaju nikakve veze s ovim sportom”, rekao je Pep.

“Obožavam svoj posao, ali dođe trenutak kada osjetite da morate stati. Možda ću se jednog dana probuditi i reći: ‘U redu, želim ponovno trenirati.’ Ali ta želja mora doći iz mene, a danas je jednostavno ne osjećam.”

Španjolski stručnjak naglasio je da se želi više posvetiti obitelji.

“Pokušavam shvatiti kako će moj život izgledati u budućnosti. Odlučio sam stati jer se moram malo pobrinuti za sebe. Želim provoditi više vremena sa svojom djecom i ocem, koji ima 95 godina i još uvijek je s nama. Imam 56 godina, više nisam mlad i moj pogled na život se mijenja. Još se privikavam na ovu novu fazu, ali zasad sve ide jako dobro.”