HNS je odlučio uštedjeti i sada neće biti tehnologije koja može odlučiti utakmicu

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver Images

Hrvatska reprezentacija danas na Poljudu od 20:45 sati protiv Francuske igra prvu utakmicu četvrtfinala Lige nacija. Ukupan pobjednik današnjeg dvoboja i uzvrata koji se u nedjelju igra u Parizu izborit će plasman na Final Four, završni turnir natjecanja na kojem je Hrvatska prošli put od Španjolske izgubila u finalu na jedanaesterce.

Utakmica će se igrati bez pomoći tehnologije za odlučivanje je li lopta prešla gol-liniju. Suci, koje predvodi Norvežanin Espen Eskås, morat će samostalno i uz VAR odlučivati u slučaju sumnjivih golova. Ova tehnološka pomoć nije obavezna u Ligi nacija, a troškovi njezine implementacije padaju na zemlju domaćina.

Hrvatska je odlučila se odreći ove tehnologije za ovu utakmicu. To će biti prvi put nakon godinu i pol dana da će Francuzi igrati bez tehnologije za odlučivanje prelaska lopte preko gol-linije, piše RMC. Posljednji put je to bilo u susretu s Grčkom, 2023. u Ateni, u kvalifikacijama za Euro 2024, kada je Kingsley Coman postigao gol koji je mogao promijeniti ishod utakmice, no on je bio poništen.

Trošak uvođenja gol tehnologije (GLT) varira ovisno o sustavu koji se koristi i broju stadiona na kojima će biti instaliran. Uobičajeni trošak za instalaciju Hawk-Eye sistema na jednom stadionu iznosi oko 300 tisuća eura. Za druge sustave, kao što je GoalControl, trošak je procijenjen na oko 239 tisuća eura po stadionu, uz dodatnih 3500 eura po utakmici.

Gol tehnologija obično nije u vlasništvu klubova, već ju instalira i održava organizator natjecanja ili stadion. Uvođenje gol tehnologije je vrlo skupo. U Hrvatskoj bi uvođenje gol tehnologije na sve prvoligaške stadione koštalo oko 1.8 milijuna eura. Zbog visokih troškova, mnoge lige i klubovi smatraju da nije isplativo uvesti gol tehnologiju, posebno ako se ne koristi redovito.