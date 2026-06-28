Gvardiolov rekord je u opasnosti: Zvijezda Mundijala je prelomila, evo gdje će nastaviti karijeru

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(AP Photo/Matt Slocum) via Guliver Image

Trenutno nastupa za Obalu Bjelokosti na Svjetskom prvenstvu.

Jedan od najtraženijih mladih nogometaša svijeta, 19-godišnji reprezentativac Obale Bjelokosti Yan Diomande, želi karijeru nastaviti u Paris Saint-Germainu. Kako piše The Athletic, krilni napadač smatra da je pariški klub idealno okruženje za daljnji razvoj te vjeruje u projekt predsjednika Nassera Al-Khelaifija, sportskog savjetnika Luisa Camposa i trenera Luisa Enriquea.

Diomande je uvjeren da bi mu PSG pružio najbolju priliku za osvajanje najvećih trofeja i ostvarenje ambicije da se jednog dana bori za Zlatnu loptu. Iako je Liverpool ranije bio spreman izdvojiti gotovo 100 milijuna eura, RB Leipzig odbio je tu ponudu.

Njemački klub za svog dragulja traži oko 130 milijuna eura, što bi bio najveći izlazni transfer u njegovoj povijesti. Istodobno pokušava uvjeriti Diomandea da potpiše novi, financijski izdašniji ugovor, iako ga aktualni veže do 2030. godine. U Leipzig je stigao prošlog ljeta iz Leganesa.

Mladi reprezentativac trenutačno nastupa za Obalu Bjelokosti na Svjetskom prvenstvu, gdje je u dosadašnjem dijelu turnira potvrdio status jednog od najvećih svjetskih talenata. U 13 nastupa za reprezentaciju postigao je tri pogotka, a bio je među ključnim igračima i na Afričkom kupu nacija te u prolasku zahtjevne skupine Svjetskog prvenstva.

Prošle sezone zabio je 12 pogodaka i dodao devet asistencija u 33 bundesligaška nastupa, pomogavši Leipzigu do trećeg mjesta i plasmana u Ligu prvaka. Time je dodatno povećao svoju tržišnu vrijednost, koju Transfermarkt procjenjuje na 90 milijuna eura.

Diomandeov uspon bio je iznimno brz. Prije samo godinu i pol igrao je za akademiju DME na Floridi, zatim je preko Leganesa stigao u Leipzig, gdje se nametnuo kao jedan od najopasnijih krilnih igrača Bundeslige. Prošle sezone predvodio je ligu po broju pokušaja driblinga, a među europskim krilima s najmanje 50 pokušaja imao je i najbolji postotak uspješnosti.