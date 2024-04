Gudelj za SK: ‘Čeka se veliki korak Hajduka, ali godinama ga nema’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Rijeka i Hajduk sastaju se posljednji put u HNL-u ove sezone. Ovaj 101. Jadranski derbi, koji će sstartati na Rujevici u 19:30, je jako važan za obje momčadi. Rijeci za pohod na drugi naslov prvaka u svojoj povijesti, a Hajduku da eventualno ostane u igri za prvo mjesto.

Naravno, tu je Dinamo koji je također u kombinaciji što se naslova tiče. Vrijedi podsjetiti kako Riječani trenutačno imaju bolji međusobni omjer od Splićana (u tri dosadašnja derbija upisali su dvije pobjede i jedan poraz tako da su osvojili šest bodova).

Ivan Gudelj je u razgovoru za Sportklub najavio ukupno 101. Jadranski derbi otkako se igra HNL (u prethodnih 100 Rijeka ima 37 pobjeda, Hajduk je na 39 slavlja, a 24 utakmice završile su bez pobjednika). Uz to, osvrnuo se na Dinamov nastup u Europi te na Lokomotivu i Osijek koji se bore za četvrto mjesto i Europu.

Ovaj vikend Rijeka i Hajduk na Rujevici igraju Jadranski derbi. To je ukupno četvrti te ujedno zadnji što se ovosezonskog HNL-a tiče. Vaša najava još jednog derbija?

–Treba reći da su Hajduk i Dinamo dva najveća kluba, ali Rijeka je u kontinuitetu izvanrednog vođenja i selekcije igrača. Mislim da je Rijeka ove godine pokazala najviše. Ima odličnog trenera, a momčad je mlada, potentna i ima perspektivu. Derbi kao derbi, to je utakmica koja uvijek može nešto okrenuti. Nogomet je život i on je tako nepredvidiv te lijep. Svaka utakmica je posebna za sebe. Rijeka je u dobroj i pozitivnoj vibraciji te ima kontinuitet u smislu da ne prima golove, što je jako bitno. U ovom derbiju nema favorita jer Hajduk je trenutačno još uvijek u igri za naslov bez obzira na situacije, koje su se događale i na krizu rezultata u zadnje vrijeme. Prvenstvo je zanimljivo i siguran sam da će Hajduk odigrati odličnu utakmicu te da će se probati resetirati i motivirati. Ispao je iz Kupa tako da je ostalo prvenstvo u kojem postoji šansa za naslovom. Mislim da je utakmica otvorena i sva tri znaka su moguća. U tom smislu vidim utakmicu i zbog toga nogomet je interesantan.

Obje momčadi su u različitom raspoloženju s obzirom da je Rijeka ušla u finale Kupa, a Hajduk ipak neće obraniti Kup koji je osvojio u zadnje dvije sezone.

–Hajduk je osvojio dva uzastopna Kupa u zadnje vrijeme. Kada u polufinalu Kupa igrate protiv Dinama, to je najposebniji derbi nego sraz Rijeke i Hajduka. Kako je Hajduku ovo od velike važnosti, tako je i Rijeci. Ako Dinamo dobije Varaždin u zaostaloj utakmici, imao bi pet bodova više od Hajduka i dva boda manje od Rijeke. Svaka utakmica ima poseban teret. Kada je biti ili ne biti, Hajduk nije napravio iskorak. Ne samo ove godine, nego posljednjih godina. Kada je imao priliku da se izdvoji, nije uspio i to je bio veliki teret za igrače. Bodove treba osvajati protiv malih, iako nijedan klub nije mali. Naša liga je fenomenalna i meni je izuzetno kvalitetna. Dugo se nije dogodilo da tri kluba praktički konkuriraju za prvo mjesto. Dinamo je bio u lošem razdoblju. Hajduk je bio ispred Dinama i sada se dogodio preokret. Dosta bodova je u igri i ova utakmica će puno toga označiti. Čak da Rijeka dobije Hajduk, prvenstvo nije završeno.

Kako vam se činio Dinamo u Europi ove sezone?

–Dinamu treba čestitati na svemu. Ne bih stvarao dramu oko ispadanja iz Konferencijske lige jer je igrao proljeće i svakom klubu to bi trebao biti san bez obzira kako završi na kraju. Ponekad možete doći do kraja ili možete ispasti kao Dinamo. Dinamu nitko nije davao priliku da izbaci Betis pa je to učinio. PAOK je pokazao da je kvalitetna momčad, ali ove godine Dinamo je puno oscilirao jer je bilo turbulencija u klubu. Jakirović je odličan trener i sada je posložio momčad nakon dvije pobjede nad Hajdukom. Uz to, Dinamo je u situaciji da može biti prvi i to nakon situacije, koja nije bila baš sjajna. Bit će interesantno do kraja.

Uz Rijeku, Dinamo i Hajduk, hoće li četvrto mjesto u poretku HNL-a i plasman u Europu ostvariti Lokomotiva ili Osijek?

–Lokomotiva je dobila Dinamo i Hajduk. Čabraja to sjajno vodi i treba naglasiti da imamo odlične trenere u našoj ligi. Zekić je odličan trener u Osijeku. Teško je reći tko bi to mogao biti. Lokomotiva igra odlično i svakako je treba pohvaliti, a Osijek ima oscilacije i mora ići prema vrhu. Rijeka je prije bila prva u HNL-u i osvojila Kupove, a sada ima šansu da dođe do prvenstva i Kupa. Osijek ima najveću tradiciju, fenomenalan stadion i odlične navijače, ali zaslužuje puno više i želim mu puno sreće u sljedećim godinama. Lokomotiva je nevjerojatna i treba čestitati treneru te direktoru Šikiću. Ima odličnu omladinsku školu i to nije slučajno. Ove godine čak može odlučiti tko će doći do naslova prvaka. Rijeka ovisi sama o sebi, Dinamo juri, a Hajduk ima svoju šansu.