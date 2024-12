Guardiola sarkastično: Ja baš volim kad De Bruyne ne igra

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola javno je progovorio o glasinama da Kevin de Bruyne nema veliku minutažu jer su njih dvojica u lošim odnosima.

Nekadašnji igrači, a sada stručni komentatori Jimmy Carragher i Gary Neville, u jednoj emisiji govorili su da su loši rezultati Manchester Cityja posljedica loših odnosa u svlačionici, u čemu prednjači sukob na relaciji Guardiola – De Bruyne.

Građani već sedam kola ne znaju za pobjedu, što je glavna tema u Engleskoj, a katalonski stručnjak se sve teže nosi sa kritikama koje stižu na njegov račun.

„Ljudi govore da imam problem sa Kevinom. Mislite li da se meni sviđa da igram bez njega?“, rekao je Guardiola na tu temu i sarkastično dodao:

„Ne, ja ne želim da on igra. Ne želim na terenu igrača sa najvećim talentom u zadnjoj trećini. Ne želim. Imam problem s njim nakon što smo devet godina zajedno.“

Onda je promijenio ton i nastavio ozbiljnije govoriti:

„Očajnički ga želim u njegovoj najboljoj formi. I znam da on očajnički želi biti takav. Donio je brojne uspjehe klubu. Volio bih ga ponovno imati na vrhuncu njegove moći, sa 26 ili 27 godina. I on bi volio biti takav. Ali nije mu više 26 ni 27. Mučile su ga ozljede, potrebno mu je vrijeme da se vrati u najbolju formu. Pokušat će to. Korak po korak“, poručio je Guardiola.