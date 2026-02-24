Griezmann na korak od MLS-a: Odlazi u klub jednog Hrvata?

U ponedjeljak navečer Fabrizio Romano objavio je šokantnu vijest o jednom od najboljih igrača Francuske.
Riječ je o Antoineu Griezmannu za kojega je Romano napisao da je u pregovorima s Orlando Cityjem, članom MLS-a.
Pregovori su tek počeli, a iz kluba s Floride nadaju se kako bi se Francuz mogao priključiti u sljedećim tjednima. U Orlandu inače igra i hrvatski reprezentativac Marco Pašalić koji je tamo preselio u 2025. godini.
Griezmann je trenutačno član Atletico Madrida te je u u drugom “mandatu” u madridskom klubu. Prvi put je za crveno-bijele zaigrao 2014. godine da bi 2019. Madrid zamijenio Barcelonom. U Atletico se vratio 2021. godine na posudbu, a od 2022. je stalni član momčadi Diega Simeonea.
Griezmann s Francuskom ima i osvojeno Svjetsko prvenstvo, a u finalu 2018. godine su porazili Hrvatsku s 4:2.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!