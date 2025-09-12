Gegenpressing: Iza Jakića su dva najbolja tjedna karijere

Podijeli :

Nakon reprezentativne pauze vraća nam se Bundesliga. Naši Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković najavili su povratak najvišeg ranga njemačkog nogometa, a dotaknuli su se i hrvatskog reprezentativca Kristijana Jakića koji je nakon pogotka i asistencije protiv Bayerna oduševio igrajući za Hrvatsku. Nominalno veznjak, a u reprezentaciji desni bek zabio je pogodak u pobjedi nad Crnom Gorom.

