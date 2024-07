Gattuso: Za mene nema mladih i starih, samo oni koji znaju igrati nogomet

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon poraza od Radomlja (0:1) i remija protiv Šahtara (1:1), Hajduk je pobijedio ukrajinski Rukh Lavov 3:1.

Strijelci za Hajduk bili su Madžid Šošić u 35., Bruno Durdov u 65. i Noa Skoko u 72. minuti. Za Lavov je zabio Ostap Pritula u 60. minuti.

Trener Hajduka Gennaro Gattuso otkrio je razmišljanja nakon susreta.

”Na vrijeme se ne može utjecati. Promatrali smo naše protivnike. Igrali su čovjek na čovjeka. To je jedan neobičan stil igre, ukrajinski. Za razliku od Šahtara koji igra od noge do noge, oni igraju čovjeka, ali na to smo se spremili. Mogu reći da sam stvarno jako zadovoljan.”

Mladi igrači iz Akademije su danas odigrali sjajno i zabili su sva tri gola. Koliko je zadovoljan mladima?

”Za mene nema mladih i starih. Samo oni koji znaju igrati nogomet. S tim momcima sam tu 20 dana i gledam njihov napredak. Također, stariji igrači, koji su danas bili na klupi vidjeli su kako su ti momci igrali i kako su se ponašali. Najvažnije je trčati i truditi se. Možeš pogriješiti, ali važno je to odmah ispraviti. Onaj tko bude trčao i zalagao se taj će igrati. Za mene nogomet ne poznaje godište.”

Hajduk sutra igra protiv Fenerbahčea. Hoće li je tu utakmicu tretirati kao generalku ili Hajduk čeka još koja prijateljska utakmica?

”Utakmica protiv Fenera neće biti zadnja prije početak HNL-a. Igrat ćemo još jednu utakmicu protiv Širokog Brijega na pomoćnom igralištu Hajduka. Svaka je utakmica dobrodošla. Svaku utakmicu analiziramo, promatramo naše greške i tražimo prostor za napredak. Za dva tjedna ćemo odlučiti tko će igrati prvu utakmicu u Europi. Glavni igrači u momčadi ne postoje.

Postoje igrače koji imaju kvalitetu, ali potrebno je znati tu kvalitetu prilagoditi ekipi. Tko se u iduća dva tjedna bude najviše dokazao, taj će igrati. Na prvu ruku momčad s Farskih Otoka izgleda kao jedna jednostavna ekipa. Imaju specifičan stil, trenira ih talijanski trener. Moramo se dobro pripremiti, Na papiru to izgleda kao jednostavna utakmica, ali bit će jako teško.”

Hoće li Fenerbahče biti test za nekog idućeg, težeg protivnika?

”Ne bih išao tako daleko. Ne bih želio nikoga podcijeniti i treba ići korak po korak. Bit će jako teško, igrat će se na umjetnoj travi i ponavljam, ne bih išao tako daleko.”