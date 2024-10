Gattuso: Za Kalinićevu grešku ja preuzimam odgovornost, šaljem i apel navijačima!

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Gennaro Gattuso upisao je novu pobjedu na klupi Hajduka, danas je na Poljudu pala i Lokomotiva.

“Osjećam se umornije od igrača”, rekao je Gattuso, a na pitanje o grešci Lovre Kalinića odgovara:

“Ja sam kriv za to i preuzimam odgovornost. Težim tom tipu nogometa. Inače sam trenera koji stavlja drugog vratara 10-15% utakmica u sezoni. Tražim da se lopte ne izbijaju, da se spustimo nisko. Tako se dogodi greška. Svidio mi se Lovrin mentalitet. U drugom dijelu je bio odličan u dvije-tri situacije. To je ono što tražim. I Livaja je mogao zabiti dva-tri gola, a nije, kao i Biuk. Griješe igrači, griješe i vratari, to je normalno.”

Osvrnuo se i na pitanje o stanju na ljestvici.

“Ljestvica se ne gleda sada, već u zadnjih nekoliko kola. Kao trener imam mnogo problema odabrati prvih 11. Svi dobro treniraju, ali opet znam tko zaslužuje igrati. Kada je mentalitet momčadi kao danas, pet izmjena može donijeti mnogo. Svim igračima jednako vjerujem. Sigur? On je veliki talent. Kada me sportski direktor pitao zašto ne igra, rekao sam da će igrati i da nam je bitan. Igra i beka, veznog, krila i napadača. Od četiri mjeseca dok sam ja tu, on je dva mjeseca ozlijeđen. On je jako bitan i mora ostati tu. Moja tipologija nogometa je da ne postoje sigurna mjesta u momčadi. Uvijek će igrati onaj tko zaslužuje.”

Talijan je očekivao vertikalnu Lokomotivu te je napomenuo da su se pripremili na to. Gattuso se dotaknuo i navijača…

“Zadovoljan sam, osjeća se ponos navijača prema momčadi. Ali, iskreno. Ne želim čuti zvižduke za vrijeme utakmice. Molim navijače da 95 minuta osjetimo huk s tribina, a onda na kraju utakmice ako smo loši, zviždite. Trebamo entuzijazam. Ove brojke na tribinama su nenormalne za ovu ligu. Mi nismo spremni za zvižduke. Ovaj dres je težak sam po sebi. Šaljem apel navijačima da ne zvižde za vrijeme utakmice. Torcidi želim još 100 i više godina ponosa i prkosa. Kada sam dolazio ovdje gledao sam po portalima i surfao da se informiram o svemu. Kada sam došao ovdje shvatio sam da ništa ne znam. Navijati za Hajduk je religija. Navijač je zadovoljan kada Hajduk pobijedi. Ljudi koji nemaju za otići u kafić ili u spizu sretni su kada Hajduk pobijedi. Kada sa ženom odem u centar prilaze mi mlađi i stariji ljudi i svi me pitaju o Hajduku. Shvatiš da je Hajduk ovdje više od kluba.”