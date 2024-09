Gattuso: Prestanite kritizirati Kalika, on sjajno radi stvari koje se ne vide!

Podijeli :

MICHALxFAJT,ZOSPORTU.SK via Guliver Image

Rijeka i Hajduk odigrali su bez golova u derbiju 8. kola SuperSport HNL-a i tako i jedni i drugi propustili odvojiti se od Dinama na vrhu tablice. Nakon utakmice zadovoljan je bio trener Hajduka, Gennaro Gattuso:

“Možemo biti zadovoljni remijem, jer je Rijeka momčad koja ima moćna krila i može ti uvijek stvoriti probleme. U zadnje dvije godine su zabili 15 ili 16 golova izvan šesnaesterca tako da mogu biti zadovoljan. Svaka čast mojim igračima, idemo dalje raditi i nadam se da ćemo biti još bolji”, rekao je Gattuso i dodao:

“Bila je to taktička utakmica. Očekivao sam da će Rijeka igrati ovako oprezno i da neće napasti od prve minute. U veznom redu smo napravili jako dobar posao, osobito Kalik, ali i Livaja. Kalik je jako kritiziran igrač, ali on zaslužuje sve komplimente jer je danas napravio jako puno posla. To radi često i radi puno grubog posla, koji se nekad ne vidi. Treba ga se prestati kritizirati.

Sad nas čeka Šibenik, ali u Hrvatskoj nema laganih utakmica, moraš respektirati sve momčadi. Tu utakmicu će biti teže pripremiti nego ovu. Vraća nam se Bamba, odsutan će biti samo Trajkovski i to je dobro”.