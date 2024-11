Gattuso otkrio da ga je zvao Dalić: ‘Podsjeća me na dvojicu igrača Juventusa’

Podijeli :

Trener Hajduka Gennaro Gattuso otkrio je iz kojeg se razloga čuo s izbornikom Hrvatske, Zlatkom Dalićem.

Gattuso je najavio okršaj s Varaždinom, a između ostalog, dobio je pitanje o Šimunu Hrgoviću. Mladi hajdukovac je dobio pretpoziv u reprezentaciju Hrvatske. Stavio ga je Gattuso na njemu neprirodnu poziciju desnog beka.

“Brzo sam se uvjerio kakav je ovo grad. Treba mu malo pozitivne energije da se zapali. Par tisuća ljudi sutra putuje satima da bi pogledali Hajduk. Jasno mi je da su ljudi željni titule.

Moramo biti spremni na sve što nas čeka, osobito na negativne trenutke. Želim osjetiti povjerenje. Lakše ćemo prebroditi teške trenutke. Da, želimo osvojiti prvenstvo, ali želimo napredovati. Nećemo pobjeđivati zato što se zovemo Hajduk.

Zvao me je vaš izbornik prije 10 dana, jako se zainteresirao za Šimuna. Zanimalo ga je kakva je osoba. On je jako kvalitetan, kao osoba i igrač. Podsjeća me na dvojicu igrača Juventusa jer može igrati u parku među stablima, na asfaltu, ali i domaću ligu, Ligu prvaka…

Već sada igra kao veteran. Nikad neće odigrati za 10, ali nikad neće biti ni ispodprosječan. Uvijek će donijeti dodatnu kvalitetu momčadi, to je Hrgović. On se rodio s tim karakteristikama i sada ih uspješno prenosi dalje”, rekao je trener Hajduka.