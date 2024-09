Gattuso okrenuo leđa Biliću: ‘Posvećujem ovu pobjedu Kaliniću, a nije točno ono što je rekao predsjednik’

Podijeli :

Robert Matić/ hajduk.hr

Trener Hajduka Gennaro Gattuso jasno je odabrao stranu u sukobu sada već bivšeg sportskog direktora Nikole Kalinića i vodstva kluba.

“Hvala igračima, ovo je bio jako težak tjedan. Ovakvu utakmicu trebalo je odigrati s puno karaktera i to smo i napravili. Ne gledam tablicu i to što smo sada prvi. Prerano je. Veseli me što igramo dobro i što smo sve bolji. Podvući ćemo crtu tek na kraju sezone”, izjavio je Gattuso za MaxSport nakon pobjede Hajduka nad Dinamom u Maksimiru 1:0.

Prije nego što je voditeljica stigla postaviti pitanje, Gattuso je dodao:

“Posvećujem ovu pobjedu Nikoli Kaliniću. Za njega se može reći svašta, ali ne da je lažljivac i to on potpisuje On me nagovorio da dođem u Hajduk, da nije bilo njega ne bih nikad ni bio u Splitu. Hvala mu.”

“Ovi momci jedini su razlog što sam još uvijek tu. Uveseljavaju me, ovo što se vidi u Splitu je rijetkost. Gušt mi je doći svaki dan na trening i voditi ovu momčad koja me slijedi i napreduje.”

Jeste li razočarani što vam je u prijelaznom roku obećano više nego što je ostvareno?

“Nemam vremena razmišljati o razočaranju. Neke stvari su mi obećane, a nisu ispunjene. Nije istina što je predsjednik rekao da nismo pričali deset dana. Nismo pričali mjesec dana. Život mi je uglavnom donosio teške situacije i vodio me na teška mjesta. Očito je to moja sudbina. Borit ću se dalje. Hajduk je religija.”

Za kraj, još se malo Gattuso osvrnuo na utakmicu:

“Svidjelo mi se izdanje moje momčadi. Odigrali smo obrambeno jako dobro. Dinamo ima snagu i kvalitetu da može jedan na jedan napraviti štetu. Imali su prilike, ali ograničili smo ih. Moramo igrati drugačije jer nemamo igrače koji mogu odraditi to što mogu Dinamovi. Kao momčad smo odradili odličan posao.”