Gattuso: ‘Dinamo je ispred nas po pitanju snage, a nadam se promijeni situacije sa Sigurom’

Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka sutra će od 20 sati na Poljudu ugostiti Goricu u utakmici 7. kola SuperSport HNL-a.

U proteklom tjednu Hajduk je ostvario pobjedu protiv Dinama u najvećem derbiju (1:0, Marko Livaja) te slavio u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu s 4:0 protiv Bilogore, čime se plasirao u osminu finala.

Susret s Goricom najavio je trener Gennaro Gattuso.

Kakav je bio razgovor s predsjednikom?

“Baš kao što sam rekao nakon utakmice s Dinamom, trener treba biti trener, predsjednik predsjednik, sportski direktor sportski direktor, a Uprava raditi svoj posao. Tako bi klub trebao biti organiziran.”

Mišljenje o novom sportskom direktoru?

“Prije dva dana sam se prvi put čuo sa sportskim direktorom, rekao mi je da mu treba vrijeme da stekne prve impresije. Radit ćemo zajedno u budućnosti. Pričao je o mladima i akademiji. Na terenu će biti onaj tko zaslužuje i taj će igrati. Ako imate dijete od 16 godina i dobro je, ono će igrati. Nogomet ne poznaje godine.”

Svi se nadaju da će Hajduk biti prvak, bio je komentar jednog od novinara na presici.

“Ne mogu reći da sam ja heroj, igrači pobjeđuju utakmice i donose bodove. Imamo mane i prednosti, to ste se uvjerili, ali tri boda protiv Dinama su tri boda u tablici kao i protiv bilo koga drugog. Treba nam volja, trebamo biti veliki Hajduk čak i u utakmici protiv Gorice. Dinamo je ispred nas po pitanju snage, neću komentirati rasplet prvenstva.

Gorica je mlada i nezgodna momčad. Moramo odigrati utakmicu s karakterom. Lagane utakmice ne postoje. Činjenica je da svi protiv Hajduka žele biti na najvišoj razini jer smo najpraćeniji klub u zemlji i imamo najviše navijača. Idemo utakmicu po utakmici, pa ćemo vidjeti dokud ćemo doći.”

U kakvom je stanju Abdoulie Sanyang?

“Bamba neće igrati sutra, nije u punom treningu. Pokušali smo ubrzati njegov oporavak, nismo uspjeli. On je igrač brzine, a na 50 posto nam ne služi.”

O Gorici.

“Sutra nas očekuje teška utakmica. Vidjeli ste kako je Gorica igrala protiv Rijeke, vidjeli ste kako igra u obrani. Moramo stvarati naše šanse da ih dovedemo u neugodnosti i držati ih u njihovom polju. Od momčadi tražim mentalitet kao i protiv Dinama, mora se ići sto posto želi li se pobijediti u ovoj utakmici.

Moram pohvaliti i utakmicu u SuperSport Hrvatskom kupu, mentalitet momčadi. Teren je bio blagi užas, sreća je da se nitko nije ozlijedio. Pohvale mladima. Bila je to utakmica u kojima se puno može izgubiti, a malo dobiti. Teže je igrati takve utakmice, nego utakmice protiv Dinama. Čestitam momčadi na rezultatu.”

Pukštas ne može igrati zbog tri žuta kartona. Hoće li ga Krovinović mijenjati?

“Na njegovoj će poziciji igrati Yassine Benrahou ili Anthony Kalik.”

Što je sa Stipom Biukom?

“Dobar je, dobro trenira i na razini je. Sviđa mi se kao igrač, posebice njegova tehnika i njegova brzina. Može se promijeniti u igri jedan na jedan, ali u njega imam veliko povjerenje.”

Bivši kapetan Hajduka, sad igrač Gorice Mario Maloča, najavio je da će igrati flaster na Marku Livaji.

“Gorica je momčad orijentirana na obranu, ali dosad nisam primijetio da igraju čovjek na čovjeka. Budu li tako, imamo igrače koji će preuzeti igru.”

Niko Sigur, desni bek ili na desnoj strani veznog reda? Gdje ga vidite?

“Pričao sam o tome sa svojim tehničkim osobljem. Zadnja tri mjeseca on nije prošao uigravanje s našom obranom u svojoj punini. Nije njegova krivnja, bio je ozlijeđen ili s reprezentacijom. U usporedbi s bekovima kasni, nije uigran. Nije ga bilo tu kad smo se fokusirali na obranu, gubi se. Zna igrati nogomet i vidim ga u veznom redu. Treba mu kontinuitet, treba više biti s nama i ne bude li ozljeda, bit će dobro. Nadamo se da će se njegova situacija promijeniti, ali nije njegova krivica.”

Roko Brajković, Aleksandar Trajkovski i Fahd Moufi. Kakvo je njihovo stanje?

“Roko se vraća u ponedjeljak, kao i Moufi. S Trajkovskim nije tako, obnovio je ozljedu zgloba igrajući za reprezentaciju. On i Bamba još neće trenirati s nama. U sedam-osam dana slobodnog vremena Brajković i Moufi su se oporavili. Ali nema više odmah povratka u momčad, promatramo kako igrač radi na treningu i ima li problema. Nema brzog vraćanja u sastav.”

Dinamo je pretrpio težak poraz u Europi (kod Bayerna 2:9, op.a.), slijede im nove teške europske utakmice. Koliko se to može odraziti na atmosferu u momčadi? Promijenili su i trenera. Kako to može, po Vašem iskustvu, utjecati na ligaške utakmice?

“Sve što kao trener mogu učiniti jest zagrliti smijenjenog kolegu. Ali ja moram brinuti o gnijezdu koje se zove Hajduk. Osobno zavidim Dinamu jer igra Ligu prvaka, to je ponos. Ne znam kako izaći iz takve krize, oni to bolje znaju. Mi mislimo samo na naše buduće utakmice, jednu po jednu.”

Kako biste rangirali pobjedu u derbiju? Je li među 10 ili 20 Vaših najbitnijih?

“Ne znam bih li to stavljao u ljestvice, svidjela mi se pobjeda, ali prvenstveno zbog 2000-3000 navijača koji su ondje bili. Ta fotografija i tri boda, to mi ostaje kao uspomena. Utakmice ne pamtim, pamtim samo trofeje. Rado ću pogledati fotografiju s navijačima i rado se sjetiti toga da su nas navijači dvaput zaustavljali na putu do Splita. Vodio sam 400 utakmica, osvojio treću ligu i kup s Napolijem. Trofeji se pamte.”

Kakav je osjećaj biti ispred Dinama i biti gospodar svoje sudbine?

“Ne gledam nikakve ljestvice, prerano je. Trebamo raditi i imati kontinuitet. Nadam se da ste u 11 utakmica koliko sam vodio Hajduk to i vidjeli. Moramo se poboljšati i uvijek će biti situacija da se 11 najboljih spusti na teren i igra.”