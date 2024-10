Gattuso: Svi me pitaju kako je moguće da Hrgović, Durdov i Prpić već igraju na ozbiljnoj razini

Podijeli :

MICHALxFAJT,ZOSPORTU.SK via Guliver Image

Lider SHNL-a Hajduk u nedjelju gostuje u Koprivnici, a utakmicu je najavio trener Bijelih Gennaro Gattuso.

“Neće biti nimalo lagano. Slaven je vertikalan, brzo napada s 4-5 igrača, nije ni čudno što se velike ekipe iz naše lige muče u Koprivnici. Komplimenti i treneru Mariju Kovačeviću, učinio je momčad živahnom i znaju što žele. Ovo je važna utakmica za nas, neće biti lagano. Treba nam jak Hajduk, jakog mentaliteta. Neće biti šetnja, a ako ovo prihvatim kao šetnju, možemo dobiti po nosu”, kazao je na konferenciji za medije Gattuso.

Hajduk u Koprivnici gostuje u nedjelju od 16 sati u sklopu 10. kola SHNL. Uvijek je to nezgodno gostovanje za Splićane, sada možda i više nakon što je Slaven nedavno na svom travnjaku nadigrao Dinamo 4:1. Ipak, Hajduk je vodeći sastav lige, neporažen je nakon prvog kruga sezone i kao takav je favorit.

Jesu li Rokas Pukštas i Stipe Biuk blizu početnog sastava?

“Nitko nije daleko od prvih 11, ali ja biram. Svi se trude. Igraju oni koji mi trebaju u toj utakmici. Moderan nogomet se promijenio pogotovo zbog pet zamjena, kod mene ne postoje glavni igrači ili oni vezani za klupu. Svi su u rosteru i svi igraju. Nadam se da ću što manje griješiti u svojim odabirima tijekom sezone.”

Uveli ste mlade Prpića, Durdova i Hrgovića u seniore, hoće li i dalje dobivati priliku?

“Mnogo sam radio s mladima i ovdje u Hajduku zahvala na ovakvom razvoju mladih ide starijima. Livaji, Uremoviću, Krovinoviću, Šarliji, Elezu, Raketi… Prihvatili su mlade i pomažu im. Kad sam se tek umirovio kao igrač imao sam raspravu s momčadi u svlačionici jer sam primijetio da stariji napadaju mlade, gledajući ih kao konkurenciju. Stavio sam se na stranu mladih. U Hajduku se mentalitet promijenio. Intenzitet je velik i zahvale idu starijima koji su dobro prihvatili mlade.”

Tko će umjesto Prpića u nedjelju?

“Imamo Eleza, Zvonu (op.a. Šarlija) i Marina (op.a. Skelin). Oni mogu biti ljuti i nervozni jer ne igraju, ali meni je najvažnije da se guraju do maksimuma. Bit će prilike i za njih. Ozljede su sastavni dio nogometa, ali kad vidim njih trojicu ne bojim se. Znam da će reagirati vrhunski.”

Tijekom pauze družili ste se sa suigračima iz generacije talijanske reprezentacije koja je 2006. postala prvak svijeta, pitaju li vas o Hajduku?

“Prvi put smo se okupili nakon 2006. Svi su me pitali kako je moguće da tako mladi igrači poput Hrgovića, Durdova i Prpića već igraju na ozbiljnoj razini jer u Italiji to nije uobičajeno, da igraju i zabijaju dečki od 16 godina. Prate Hajduk, prate…”

Je li vam Marcelo Lippi, koji je bio na tom druženju kao izbornik te generacije, dao kakav savjet?

“Trener sam 11 godina i nije da često pitam savjete. Kad sam bio mlađi pitao sam češće, više po pitanju dinamike razvoja momčadi. Uvijek ti savjet dobro može doći, ali da sam ga tada pitao išta, poslao bi me u onu stvar, haha.”

Gattuso se dotaknuo i novog sportskog direktora Francoisa Vitalija:

“Pričamo često, dođe u moj ured i brine o igračima. Približava se zimski prijelazni rok, počeli smo i to komentirati, postoji li šansa da odemo na pripreme nekamo 10-12 dana. Imamo odličan odnos. Nemam ni volju ni vremena trošiti na ćakule, radim od 7 do 17 svakog dana. Samo želim raditi, a to sam vidio i kod njega. Nije osoba koja često ulazi u svlačionicu, ali vidim da je jako dobro prihvaćen. Putuje li s nama na gostovanja? Ne, on putuje drugim prijevozom.”