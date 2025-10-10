VIDEO / Njemačka pobjedom preuzela vrh svoje grupe kvalifikacija za SP, to je važno i za Hrvatsku

Strijelci za Njemačku bili su Raum (12), Kimmich (21-11m, 51) i Gnabry (48), dok je Sjeverna Irska svladala Slovačku autogolom Hrošovskyja (18-ag) i golom Humea (81).

Ovom pobjedom Njemačka se dodatno približila tome da Hrvatskoj preuzme status nositelja pri ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je, nakon remija s Češkom, izgubila poziciju koja bi joj to omogućila. Prema podacima stranice Football meets data, hrvatska reprezentacija sada zauzima deseto mjesto na FIFA-inoj rang-listi.

Da bi zadržala status nositelja i izbjegla skupinu s najvećim svjetskim reprezentacijama poput Argentine, Španjolske i Engleske, Hrvatska bi morala biti barem deveta. Ispred nje se probila Italija, a prijeti i Maroko, koji se trenutno nalazi na 11. mjestu. Rangiranje se temelji na Elo modelu, koji vrednuje rezultate ovisno o snazi protivnika, pa broj bodova za pobjedu nije unaprijed određen.

U isto vrijeme, Sjeverna Irska je u Belfastu upisala važnu pobjedu protiv Slovačke rezultatom 2:0 i time skočila na drugo mjesto svoje skupine. Nakon tri kola, tri vodeće reprezentacije u skupini A imaju po šest bodova. Pobjedu Ircima donijeli su autogol Patrika Hrošovskog u 18. minuti i pogodak Traija Humea u 81. minuti.

