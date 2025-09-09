VIDEO / Nevjerojatan kraj: Igrač u 96. minuti pretrčao cijeli teren i ušetao se u gol

Podijeli :

Nogometaši Siera Leonea porazili su Etiopiju s 2:0 u okviru 8. kola afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Utakmicu je obilježio pogodak Alhassana Korome u 96. minuti za potvrdu pobjede. Etiopljani su duboko u sudačkoj nadoknadi imali priliku pogoditi za izjednačenje iz prekida te su poslali sve igrače, uključujući i vratara u protivnički šesnaesterac. Domaćini su otklonili opasnost, a spomenuti Koroma se bacio u trk iz vlastitog kaznenog prostora. Nanizao je nekoliko protivničkih igrača i praktički se ušetao gol za potvrdu pobjede.

