VIDEO / Nakon Fruka za Vatrene u Torshavnu debitirao i Smolčić

FIFA World Cup 5. ruj 202522:28 0 komentara

Završnih desetak minuta utakmice protiv Farskih otoka dobio je Ivan Smolčić, koji se tako pridružio Toniju Fruku među debitantima Vatrenih u tom susretu. Smolčić (25) je desni bek Coma u koji je otišao prošle godine iz Rijeke, gdje se afirmirao.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup