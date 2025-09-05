VIDEO / Nakon Fruka za Vatrene u Torshavnu debitirao i Smolčić

Podijeli :

Završnih desetak minuta utakmice protiv Farskih otoka dobio je Ivan Smolčić, koji se tako pridružio Toniju Fruku među debitantima Vatrenih u tom susretu. Smolčić (25) je desni bek Coma u koji je otišao prošle godine iz Rijeke, gdje se afirmirao.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.