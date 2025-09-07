VIDEO / De Bruyne maestralnim pogotkom započeo golijadu Belgije, Kazahstan nije mogao parirati

Podijeli :

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert via Guliver

Uvjerljiva pobjeda za Red Devilse.

Belgija je u Bruxellesu bila uvjerljiva protiv Kazahstana te je u susretu skupine J slavila sa 6-0. Krajem prvog dijela, u 42. i 44. minuti, za Belgiju su pogađali De Bruyne i Doku, dok su u nastavku susreta uvjerljivo slavlje zaokružili Raskin, Meunier i svojim drugim golovima na susretu Doku i De Bruyne za 6-0.

Poljska je u Chorzowu pobijedila Finsku 3-1 u sklopu skupine G. Cash je u 27. minuti doveo Poljake u vodstvo, dok je Lewandowski u nadoknadi prvog dijela povećao na 2-0. Dvoboj je zaključen kada je Kaminski u 54. pogodio za 3-0, dok je u 88. Kallman dao počasni pogodak za Skandinavce.

U skupini A, Slovačka je pobijedila Luksemburg u gostima 1-0, a gol odluke je dao Rigo u 90. minuti. Slovačka je vodeća sa šest bodova, dok Njemačka i Sjeverna Irska imaju po tri boda.