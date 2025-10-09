VIDEO / BiH primila gol u zadnjim sekundama: Prosuli su pobjedu, ali i smanjili si šanse za SP

Podijeli :

Cipar-BiH 2:2. BiH je imala 0:2, ali je Cipar u posljednjim trenucima utakmice izjednačio iz kaznenog udarca.

Austrija je na vrhu skupine sa 15 bodova, dva više uz utakminu manje odigranu od druge Bosne i Hercegovine koja je na gostovanju kod Cipra odigrala 2-2 iako je vodila sa 2-0. BiH je povela preko Katića (10) i Alajbegovića (37), ali Laifis (45+1) i Pittas (90+7-11m) su poravnali na konačnih 2-2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.