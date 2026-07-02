Utakmici Hrvatske i Portugala prijeti prekid zbog grmljavine u Torontu

Podijeli :

AP Photo/Matt Rourke via Guliver

U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi na snazi je pravilo prema kojem se nogometne utakmice moraju prekinuti ako se u krugu od oko 12 kilometara od stadiona detektira munja.

Nakon svakog udara aktivira se 30-minutno odbrojavanje, koje se resetira pri svakoj novoj grmljavinskoj aktivnosti. Sličan slučaj već je viđen na ovom turniru, kada je susret Francuske i Iraka bio prekinut na više od dva sata.

Procurio sastav Hrvatske za spektakularni okršaj s Portugalom SKener: Neaktivirano oružje Portugala – Hrvatska od ovoga strahuje više nego od Ronalda

Hrvatska i Portugal svoj dvoboj šesnaestine finala igraju na stadionu BMO Field u Torontu, s početkom u 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Uz to, u gradu vrijede strogi protokoli o prekidima zbog grmljavine, pa je moguće i odgađanje utakmice.

Meteorolozi upozoravaju na nestabilne uvjete. Prema prognozi koju prenosi The Athletic, tijekom početka susreta očekuje se oko 30°C i mogućnost pljuskova s grmljavinom od oko 40 posto.

Glavni meteorolog Aaron Mentkowski opisao je uvjete:

“U Torontu se danas očekuje djelomično sunčano, vruće i sparno vrijeme. U vrijeme početka utakmice temperatura će iznositi 30°C, uz 40 posto vjerojatnosti za pljuskove s grmljavinom.”

Dodao je i:

“Tijekom utakmice temperatura će se spustiti na 27°C, a sunce zalazi u 21:02. Zbog mogućih prekida uslijed grmljavine, pratit ću ovu utakmicu s posebnom pažnjom.”