Gotova je reprezentativna karijera Cristiana Ronalda

Podijeli :

(AP Photo/Jessica Tobias) via Guliver Image

Španjolska je u osmini finala Svjetskog prvenstva s 1:0 golom Mikela Merina u 91. minuti izbacila Portugal te je tako izborila četvrtfinale Mundijala.

Samim time napravila je i jednu veliku promjenu u svjetskom nogometu. Naime, uoči ovog susreta susjeda Cristiano Ronaldo, jedan od najboljih igrača svih vremena, najavio je da će se umiroviti od reprezentativnog nogometa.

Portugal je bio jedan od favorita Svjetskog prvenstva kada se pogleda njihov kadar, no ipak im je nešto nedostajalo. Selecao je umalo izgubio od Hrvatske, a protiv Španjolske su bili inferiorni većim dijelom susreta. Isto tako su skupinu završili s dva remija protiv DR Konga i Kolumbije, ali i pobjedom protiv Uzbekistana.

Ronaldo je tako svoju reprezentativnu karijeru zaključio s 234 nastupa i 146 golova čime je najbolji strijelac, ali i igrač s najviše nastupa za Portugal. Iza sebe ostavlja jedno osvojeno Europsko prvenstvo 2016. godine te dvije UEFA-ine Lige nacija (2018./2019. i 2024./2025.).