Bjelica: Mišić bi jako dobro došao reprezentaciji

“Izbornik se odlučio za kontinuitet. Nije htio pozivati 30 igrača na okupljanje pa četvorici reći da nisu na listi. To isto razumijem.”

Dodao je kako bi u aktualnoj situaciji Mišić mogao biti od velike pomoći, posebno zbog problema s formom i fizičkom spremom dijela veznog reda:

“Osobno, mislim da bi u ovoj situaciji, u kojoj nam Modrić i Kovačić nisu u optimalnom stanju, jedan igrač profila Mišića jako dobro došao reprezentaciji. Da taj drugi igrač uz Mišića. Mislim da bi mogao puno donijeti. To je moje osobno mišljenje i možda nisam u pravu.”

Bjelica se osvrnuo i na Dinamove mlade igrače Diona Drenu Belju i Luku Stojkovića, koji su imali zapaženu sezonu:

“Beljo je odigrao sjajnu sezonu, izbornik je odabrao druge profile igrača. Beljo je po meni drugačiji profil u odnosu na ove. Možda je moglo biti mjesta za njega.

Stojković je odigrao jako dobru sezonu, mislim da imamo jako puno igrača tog profila. Fruk evo još ni minute nije dobio, stvarno imamo tih desetki jako puno. Lovro Majer nije ni pozvan. Razumijem izbornika, sve u svemu, nemam velikih primjedbi.”