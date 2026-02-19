Fabregas se naklonio Modriću pred kamerama, ali i gestom van terena

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

U zaostalom dvoboju 24. kola talijanske Serie A nije bilo pobjednika, nogometaši Milana i Coma su odigrali 1:1.

Gosti iz Coma su poveli u 32. minuti golom Nice Paza te su minimalnu prednost čuvali sve do 64. minute kada je Milan uspio izjednačiti. Odličnu je dugu loptu poslao Jashari, a nepotrebno je sa svojih vrata istrčao golman Coma. Prvi je do lopte došao Rafael Leao kojem nije bilo teško pogoditi prazna vrata.

Ponovno je svojom igrom sve oduševio i hrvatski veznjak koji igra za Milan, Luka Modrić. Nakon utakmice trener Coma Cesc Fabregas nije skrivao oduševljenje.

“Zadovoljstvo ga je gledati kako igra. Pokušali smo ga pritisnuti, napasti… njega nije briga. Ne možeš mu oduzeti loptu”, rekao je kroz osmijeh Fabregas i naglasio kako je Modrić fenomen i privilegij za cijelu ligu.

Španjolac je navodno nakon utakmice pričekao hrvatskog kapetana ispred svlačionice kako bi mu osobno čestitao.