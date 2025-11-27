VIDEO / Točka na I Lillea, Andre zabio za 4:0. Nova europska sramota Dinama

Dinamov debakl u Lilleu. Andre je zabio za 4:0...
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
