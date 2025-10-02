VIDEO / Portugalski wunderkind srušio Zvezdu u 89. minuti! Prpić odigrao cijeli susret

Podijeli :

Nogometaši Porta svladali su na domaćem terenu Crvene zvezdu s 2:1 u prvom kolu Europa lige. Domaćin je poveo golom Williama Gomesa s bijele točke u 8. minuti, a Kostov je u 32. pogodio za izjednačenje. U napetom drugom poluvremenu, Porto je većinski pritiskao, no beogradski sastav je imao par odličnih prilika u završnici koje su ostale neiskorištene. Momčad sa stadiona Dragao to je kaznila na samom sutonu susreta. Pogodak u 89. minuti postigao je supertalentirani Rodrigo Mora koji privlači interes brojnih europskih velikana. U konačnici, Porto je uzeo sva tri boda rezultatom 2:1.

