VIDEO / Pogledajte bakljadu Boysa u Švedskoj, sudac je morao zaustaviti utakmicu

Dinamo u susretu 3. kola Europa lige gubi protiv Malmoa u Švedskoj 1:0, a u 71. minuti došlo je do privremenog prekida utakmice. Bad Blue Boysi su napravili bakljadu na gostujućoj tribini pa sudac je morao zaustaviti susret na četiri minute zbog slabe vidljivosti.

